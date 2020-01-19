Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Новости Беларуси. Слышали ли вы о существовании стабильного календаря? Ученые утверждают, что номера дней, дни недели и месяцы в нем согласованы лучше, чем в григорианском или юлианском календаре. Более того, за каждым днем года закрепляется постоянный день недели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, 8 марта всегда во вторник.

На самом деле предлагалось множество подобных проектов, один из них даже всерьез обсуждался в ООН. Православные христиане, напомним, живут по юлианскому календарю. Отсюда и расхождение в днях церковных праздников с католической конфессией, которая придерживаются григорианского. 19 января, кстати, у православных верующих Крещение Господне. Католики отметили его 6 января. Если введение стабильного календаря кажется совсем нереальным, то об объединении григорианского и юлианского давно идет речь. Надо ли и возможно ли? Выяснял Евгений Пустовой.

Календарь переверну, и снова 1 января. На этой неделе белорусы вновь встречали Новый год. Так называемый старый Новый год. Встречали с молитвой. Ведь для тех, кто живет по церковному юлианскому календарю, важнее застолья пища небесная. В храмах сразу два праздника – двунадесятый: Обрезание Господне – ветхозаветная традиция, которая трансформировалась в желании отсечь от себя все греховные привычки, и день памяти Василия Великого – религиозного философа и догмата, автора одной из трех литургий – центральной службы христианского богослужения. А в народе этот день называют старым Новым годом.

Сергей Гордун, протоиерей, проректор Института теологии БГУ им. святых Кирилла и Мефодия:

Пётр I вырашыў пайсці за Еўропай. Еўропа святкавала Новы год 1 студзеня. І Пётр I з 1 верасня перанёс Новы год на 1 студзеня.

Оксана Котович, этнокультуролог:

Россия была православной. Она осталась на юлианском календаре. А весь мир, который был на Западе, был на григорианском. Представьте себе, что вы сели в поезд из Москвы в Варшаву и приехали в страны, в которых разный календарь, с разницей в 13 дней. Когда к власти пришел Ленин, он своим волевым решением написал очередной декрет. После 1 февраля наступает 14 февраля, и свершилось это в 1918 году. Евгений Пустовой, корреспондент:

Адам и Ева современной белорусской этнокультурологии за новогодним столом уже второй раз в этом году. Вместо положенных по народной традиции двенадцати блюд – их книги, как раз про традиции предков. Пища для размышления – календарные коллизии. До Юлия Цезаря действительно отрезки времени были увязаны с циклами производства еды. После, как говорится, не хлебом единым.

Оксана Котович:

На планете Земля есть очень много людей, которые далеко не христиане. Тем не менее, они приняли этот самый календарь. Это один из примеров глобализации, когда весь мир, приходя в аэропорты, измеряет свое время эрой от Рождества Христова. Рождество Христово перевернуло мир. А христианство – даже течение календарного времени.

Оксана Котович:

Приходит 325 год, который говорит о том, что те страны, которые принимают христианство, верят во Христа, должны принимать юлианский календарь. Определенной даты, когда мы приняли юлианский календарь, у нас не существует. Это XV-XVI столетие – сравнительно недавно.

Максим Шундалов, доцент кафедры физической оптики и прикладной информатики БГУ:

Этот календарь работал почти 16 столетий. За это время набежала ошибка в 10 суток, поскольку разница каждый год составляет примерно 11 минут. Это было очень неудобно, потому что равноденствие наступало все раньше и раньше. А от равноденствия в христианской традиции отсчитывается дата Пасхи. Поэтому в XVI столетии по распоряжению Григория XIII, Папы Римского, была проведена реформа календаря.

Европейцы живут по солнечному календарю. Православные Солнцем правды называют Иисуса Христа, отсюда такое трепетное отношение к старому стилю. Сергей Гордун:

Калі ўзнікла царква, то ўсе царкоўныя святы былі ўстаноўлены паводле юліанскага каляндара. Калі яны паводле гэтага каляндара ўстаноўлены, то навошта іх святкаваць паводле іншага каляндара? Для царквы, ва ўсякім разе ў царкоўным жыцці, стары каляндар – гэта не толькі наша гісторыя, але гэта сапраўды наша традыцыя.

Протоиереей – значит, старший священник – и первый проректор Института теологии Белгосуниверситета Сергий Гордун к календарным перипетиям относится весьма скрупулезно. Сердце священника и разум теолога подсказывают: отказаться от тысячелетнего опыта церкви ни в коем случае нельзя.

Сергей Гордун:

Здаецца, у 1970 годзе Балгарская праваслаўная царква пад націскам дзяржавы перайшла на новы каляндар. І зараз у Балгарыі ёсць так званы старасцільны раскол. Прычым у тых манастырах, якія па гэтай прычыне пайшлі ў раскол, у іх больш манахаў, чым у манастырах навасцільных. Мода на календари выходит из моды, а стиль остается. Юлианский. Это что-то большее, чем просто отмеренный промежуток времени. В церкви подчеркивают: именно по старому стилю Пасха освящается схождением благодатного огня.

Кстати, все авраамические религии только за календарную неделю. Символический промежуток сотворения мира и человека. Разрушить устои попытались еще в несозревшей советской России. Но декады вместо недель в обществе не прижились. Сейчас времена новых революций. Революций сознания, когда стирают не только границы государств, но даже половые различия, не говоря уже о национальной самоидентичности. Глобализация. Оксана Котович:

Может быть Европа пойдет на это, они привыкли к какой-то унификации. Но в странах, в которых сегодня живет та культура глубинная, которая продолжает жить, я имею в виду Китай, Японию, страны, которые исповедуют ислам... вряд ли они пойдут на некую унификацию.

Евгений Пустовой:

Реформаторы ООН, аргументируя экономическую целесообразность, предложили все календари облечь в универсальный дресс-код. Это словно исламскую паранджу, иудейские пейсы и японское кимоно заменить джинсами. Будет дешевле, но вряд ли красивее. Когда на алтаре мировых интересов поклонение Золотому тельцу, то до сакрального смысла дотянутся сложно.

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:

Мне кажется, реализация граничит с фантастикой. Потому что в странах есть свои культурные обычаи, есть события, приуроченные к праздникам, и, в конце концов, есть ритмы, что очень важно для человека как организма. Максим Шундалов:

Придется серьезно изменять законодательство в выходные дни, прочие вещи, пересчет событий, которые были раньше, к новой хронологии, к новым датам. Мне кажется, эти затраты не стоят этих издержек.

Юлианский календарь – дело человеческих рук и умов. Григорианский лишь поправил просчеты, но не изменил календарные скрепы. Ведь в названии дней и месяцев – целый пласт родовой памяти предков, а в календаре отражен цивилизационный выбор народа. Оксана Котович:

У белорусов все гораздо глубже, потому что за каждым названием месяца стоит целая культура: «люты» – значит, очень лютый мороз, «сакавік» – сок пошел, «травень» – трава начала расти, «жнівень» – жниво и так далее. Из унифицированного календаря уйдет его душа.

Евгений Пустовой:

Создать мировой календарь – это не листок перевернуть. А страницы истории – не страницы перекидного канцелярского атрибута, просто так не вырвешь. Например, песни во славу воплотившегося Богочеловека мы называем колядками, а поздравлять друга друга ходим с Вифлеемской звездой – евангельским символом и козой – языческим тотемом.