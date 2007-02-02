Современная интерпретация истории Анны Карениной

Каждую неделю на столичном железнодорожном вокзале один человек попадает под колеса поезда. Всех этих людей объединяет еще одна беда - алкоголь.Правоохранители вокзала требуют сокращения реализации спиртного.

Через каждые десять метров на вокзале стоят торговые точки, здесь каждый может разбавить ожидание прибытия поезда долей алкоголя. Некоторые после принятия на душу теряют ориентацию на вокзале и по иронии судьбы так и не покидают родины. А некоторые покидают не только родину, но и эту жизнь.

На вокзале установлено около двух сотен видеокамер. Здесь, как на ладони, видны все личности с девиантным поведением. Если кто-то вызывает подозрение у сотрудников милиции, тут же будут применены соответствующие меры.