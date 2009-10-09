Мирному атому в Беларуси быть

В Островце 9 октября обсуждали воздействие будущей АЭС на окружающую среду и экосистему страны.

Модернизировать энергокомплекс страны сегодня важно как никогда. Поэтому быть или не быть первой белорусской атомной электростанции – уже не вопрос. А вот какой ей быть, 9 октября обсуждали целый день. Слушания были объявлены республиканскими. Основной документ оценки воздействия на окружающую среду – ОВОС – занимает более трех тысяч страниц, и высказать свою точку зрения и внести дополнения на его счет мог любой желающий.

400 мест островецкого кинотеатра были заполнены за час до начала слушаний. С глобальным отчетом ученых, ОВОСом, можно было ознакомиться еще летом. Текст в тезисном варианте выложен в интернет. Причем оценку ему дадут не только в Беларуси, но и за рубежом.

- Мы думаем провести общественные обсуждения как у нас в республике, так и в сопредельных государствах, с тем, чтобы в этом году начать доработку материала и в следующем уже пройти государственную эхкологическую экспертизу, - говорит Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь.

АЭС покроет около 30% потребности страны в электроэнергии, а так же значительно удешевит ее. В самом Островце урановый проект принимают «на ура». Здесь понимают, что за государственной энергетикой идет неизменная частная выгода. Ведь в перспективе новые возможности небольшого района будут обеспечены, причем из госказны. Только на подготовительные работы в будущем году планируют выделить 320 миллиардов рублей.

Для белорусской станции принят российский проект «АЭС-2006». Этот тип реактора зарекомендовал себя как один из самых надежных в мире. На сегодняшний день российский «Атомстройэкспорт» выполняет 20% заказов мирового рынка строительства АЭС. Компания уже заручилась финансовой поддержкой российского государства.

- По состоянию на сегодняшний день в проект бюджета Российской федерации на три года заложено финансирование, которое будет направлено на строительство атомной электростанции в республике Беларусь, - сказал Александр Глухов, первый вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт».

Официальное решение о начале строительства и выборе площадки будет через полгода. К этому времени ожидаются результаты экологической экспертизы. Но сегодня ясно самое главное: люди готовы принять новый для страны вид энергии.