Более ста населенных пунктов обесточила грозовая стихия

В некоторых районах ветер достигал двадцати метров в секунду. Особенно пострадали Минская и Гродненская области.

Пенсионерка Нина Богданович говорит, что такую грозу как вчера видела впервые за свои семьдесят лет. В считанные минуты небо над деревней затянула чёрная туча, поднялся ураганный ветер. Стихия не только нагнала на сельчан страху ,но и в одночасье лишила электроснабжения . В кромешной темноте оказалась не только эта деревня.

- Из-за сильного ветра и ударов молнии в Гродненской области пострадало 43 населённых пункта. Было отключено от электроэнергии более 700 жилых домов, - заявил Игорь Сандуленко, начальник центра агитации и пропаганды Гродненского областного управления МЧС.

Об отключениях первыми узнали спасатели и энергетики. Устранять неполадки сразу выехали специальные бригады. По предварительной информации, массовое отключение электричества в населённых пунктах произошло из-за сильнейших разрядов молнии. Правда, обошлось без повреждений - на трансформаторных подстанциях сработала защита. Поэтому, на восстановления электроснабжения много времени не потребовалось.

- Проверили готовность привода и включили. Продолжительность включения составила около часа, - сообщил Станислав Ромашко, начальник Гродненского сельского района электрических сетей.

Сельские жители до сих пор гадают, что стало причиной такого аномального природного явления в октябре. А самые предусмотрительные уже стали устанавливать на домах громоотводы.