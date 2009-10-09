Чем ближе к минусу за окном, тем выше градус дома: в столичные квартиры пришло тепло

Погода вынесла вердикт «подключать». Неутешительный метеопрогноз на выходные окончательно спланировали графики коммунальников.

Сегодня в столице начали пускать тепло в жилые дома. Кстати, потребители первой категории - детские сады, школы, детдома, медицинские учреждения бани и музеи - уже согрелись вне очереди.

Диспетчер Светлана Владимировна уже сняла жилет из овчинки и сменила бурки на летнюю сменку. В кабинет пришло долгожданное тепло. Этому ЖЭСу с географией повезло - находится он в одном из жилых домов, который, по счастливому случаю, один из первых в листе подключений.

В 10 утра, как по часам, работникам теплоузла дали команду «включать». Системы проверены, задвижки откручены, процесс пошел. В батареи сразу нескольких домов пошла вода.

- Нужно как минимум 3-5 дней на подключение тепла. Сразу весь город подключиться в принципе не может, потому что котельная должна набрать режим. Поэтому существуют графики, - рассказывает Алексей Бакум, слесарь-сантехник ЖЭС № 89 Центрального ЖРЭО Минска.

Привилегия пенсионерам жилого фонда – первыми согреют квартиры в старых малоэтажках.

Долой толстые халаты, пледы шерстяные носки и электрообогреватели! Теперь фраза «пойду, погреюсь на улицу» стала неактуальной - дома у большинства минчан уже установилась комнатная температура.

Столбик домашнего термометра начнет расти ближе к вечеру, нужно время раскочегариться. Впрочем, отопление – это последний шаг в подготовке к зиме. С весны коммунальщики занимались тепловой реабилитацией домов. Кстати, эффект после такого утепления колоссальный: в сравнение, температура в квартирах поднимается на 10 градусов. Ставки делают и на экономию. Чтобы не терять градус, заколачивают все щели и окна.

- Проводится работа по утеплению контура, остекление подъезда, утепляются подвалы, чердаки, выходы на этаж - для того, чтобы теплоноситель использовался только по назначению и не отапливал белорусское небо, - рассказывает Александр Торбовский, директор ЖЭС № 89 Центрального ЖРЭО Минска.

Условия диктует погода, а она – непредсказуема. По прогнозам в выходные столбик термометра упадет почти до нуля, кое-где ожидаются заморозки, а на следующей неделе обещают даже первый снег.

В выходные подключение отопления в жилых домах продолжится. Бум придется на понедельник, а к 19 октября тепло будет абсолютно у всех минчан.