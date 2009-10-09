В дома к белорусам пришли первые переписчики

9 октября граждане назначали удобную дату и время встречи для проведения опроса.

Во время встреч уточнялись удобная дата и время для проведения опроса. Оказалось, большинство граждан было готово к посетителям, слышало о подготовке акции и охотно согласилось ответить на вопросы.

В процессе на пять переписчиков будет приходиться примерно по десять домов. Теперь в переписных участках готовят своеобразные пригласительные в ЖЭСы, школы и общежития - это для тех, кто не сможет ответить на вопросы дома.

Работников самой масштабной статистической акции за последние десять лет экипировали удостоверениями, значками и портфелями со всем необходимым: канцелярскими принадлежностями, фликерами для того, чтобы работать в темное время суток, и бланками ответов.

Сам же опрос начнется 19 октября. Чтобы в акции приняло участие максимальное число белорусов, Минстат готовился несколько месяцев - проводилось обучение временного персонала и несколько редакций анкеты. Среди вопросов — примерно следующие: где вы родились? на каком языке разговариваете дома? сколько детей вы родили? Анкета, которую белорусам еще предстоит заполнить, не содержит вопросов о политических взглядах, большинство из них односложные и простые для восприятия.

Но люди бывают разные, и реакцию открывающих дверь предугадать сложно. Потому в темное время суток переписчиков, среди которых в основном студентки, будут сопровождать милиция и контролеры участков.

Рабочий день у них регламентирован с 18 до 21 часа. И в темное время суток я буду обращать внимание, когда они будут возвращаться на участок переписной. И, конечно, я буду их сопровождать, - говорит Николай Юрусов, инструктор-контролер переписного участка Минска.

- Первый контакт с населением был успешным. Люди оказались приветливыми и доброжелательными. Так что я думаю, что наша дальнейшая работа будет успешной, - рассказал Кирилл Антонов, переписчик.