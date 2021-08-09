«Мир меняется, мы идём вперёд». Что говорил главред газеты «Бабруйскае жыццё» перед началом «Большого разговора»?

Николай Силков, главный редактор газеты «Бабруйскае жыццё»:

Для меня это первый такой большой разговор с участием главы государства. Для меня в первую очередь интересно развитие региональных СМИ, в том числе цифровизация региональных СМИ, потому что мир меняется, мы идем вперед. Естественно, что необходимо выходить на новые платформы, быть ближе к своему потребителю, который становится моложе и потребляет информацию уже в новом виде. Во время такого большого разговора это время подвести итоги и наметить какие-то планы на будущее, потому что будут присутствовать и глава государства, и представители министерств, и коллеги со всей страны.

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