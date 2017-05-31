Мир дикого Запада в Витебске: новый веревочный городок откроется в городе к Дню защиты детей

Новости Беларуси. К Дню защиты детей в Витебске открывают новый веревочный городок. Мальчишкам и девчонкам предлагают окунуться в мир дикого Запада. Полазить по горам, пролететь над условной расщелиной, вступить в борьбу с ковбоями и индейцами. Здесь же установлены огромные вигвамы, где после игры можно будет попить чаю и просто отдохнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Иванов, учащийся 4 класса средней школы № 35: Интересно. Детям нравится, они сюда приезжают. Они тут лазят по скалодромам, ездят на квадроциклах, играют в лазертаг.

Сергей Иванов, тренер по спортивным играм:

Вы заметили, что даже беседки в стиле базы шерифа, того же салуна, банка, все в стиле настоящего дикого Запада. Очень необычные беседки для детей – вигвамы.

Преодолеть полосу препятствий смогут дети любых возрастов, а также их родители. Веревочный городок трех уровней сложности, потому каждому подберут программу по силам.