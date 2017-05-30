Удостоверения участников БРСМ вручили во Дворце Независимости 30 мая

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости впервые вручили удостоверения новым участникам молодежного движения БРСМ. Церемонию провели для учеников минской гимназии № 2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юноши и девушки увидели знаковые места, где принимаются важные для страны решения, проводятся международные встречи, переговоры и саммиты. В том числе залы, где проходили уже вошедшие в историю переговоры «нормандской четверки».

Учащимся показали и самые необычные вещи из антуража Дворца. Например, люстру, изготовленную белорусскими мастерами, которая сегодня входит в десятку самых крупных осветительных приборов мира.

Вручение удостоверений БРСМ прошло в зале торжественных церемоний, где обычно принимают высоких иностранных гостей. Расстояние от пола до потолка здесь составляет 18 метров. Это самое больше помещение Дворца. Совсем недавно здесь вручали орден дружбы народов президенту Сербии.