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«Я даже не хочу уходить на каникулы»: торжественные линейки прошли по всей стране

30 мая 2017 17:27
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Новости Беларуси. Последний звонок. Со школой 30 мая простились больше 140 тысяч учеников. Правда, вернуться в родные пенаты ребятам еще придется. Впереди выпускные экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее сегодня в стране большой праздник. Флеш-мобы или традиционный вальс – сценарии торжества разные, да и спектр эмоций от радости до грусти.

Они долго будут оттачивать каждый шаг на плацу перед школой: расстояние, скорость – все с математической точностью. Годы физтренировок – и в их руках отчасти звучание всего праздника. Слегла растерянный вид, поиски глазами родителей. До торжественной линейки еще есть время.

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Пройдут минуты и вот она... Учитель. Без слез. И в окружении любимых детей.

Школьники:
9 лет школы дали мне очень много опыта, знаний, много знакомых, друзей.

Я даже не хочу уходить на каникулы, потому что очень печально расставаться со своими друзьями.

Дружба, проверенная годами и контрольными, налаженный быт с дежурствами... Для Полины и Ивана это уже четвертый последний звонок в качестве ведущих, и впервые это только их праздник. 11 лет назад и школа, говорят, больше была, и доска выше.

«Я даже не хочу уходить на каникулы»: торжественные линейки прошли по всей стране-1

Полина Писаренко и Иван Дробыш, выпускники гимназии № 51 Минска:
11-классники казались такими большими людьми. Казалось, Господи, мы никогда ими не будем. И вот мы уже тут стоим в ленточках.

Накрахмаленные рубашки, белые банты, школьная форма, передники – в новую жизнь неизменно выпускники входят танцуя.

Сразу 57 тысяч юношей и девушек закружились сегодня, пожалуй, в их главном вальсе. И речь только об 11-х классах. Всего же по стране выпускников больше, чем в два раза – здесь и 9 класс, и 10-й.

«Я даже не хочу уходить на каникулы»: торжественные линейки прошли по всей стране-4

Так звенели 30 мая в Гродно. В городе над Неманом, кстати, прощание со школьной скамьей решили растянуть – торжественные линейки пройдут здесь еще завтра. А сами школяры, собрав рюкзаки, планируют, чем займутся на летних каникулах.

Школьники:
Я бы хотела написать свой собственный рассказ, и я писала бы его о школе.

Я хочу прочитать книгу «Я познаю мир».

Я бы хотела совершить путешествие.

Впрочем, не только об этом напишут школьники в записках, выпустив их немного позже с голубями и разноцветными шарами. Наверняка будет там и об экзаменах, которые стартуют уже в этот четверг, и о необходимых балах для поступления в ВУЗ.

# общество # Последний звонок

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