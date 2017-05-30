«Я даже не хочу уходить на каникулы»: торжественные линейки прошли по всей стране

Новости Беларуси. Последний звонок. Со школой 30 мая простились больше 140 тысяч учеников. Правда, вернуться в родные пенаты ребятам еще придется. Впереди выпускные экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее сегодня в стране большой праздник. Флеш-мобы или традиционный вальс – сценарии торжества разные, да и спектр эмоций от радости до грусти.

Они долго будут оттачивать каждый шаг на плацу перед школой: расстояние, скорость – все с математической точностью. Годы физтренировок – и в их руках отчасти звучание всего праздника. Слегла растерянный вид, поиски глазами родителей. До торжественной линейки еще есть время.

«Вот и пролетели эти одиннадцать лет». 10 трогательных фото из соцсетей белорусских выпускников и их родителей здесь

Пройдут минуты и вот она... Учитель. Без слез. И в окружении любимых детей.

Школьники:

9 лет школы дали мне очень много опыта, знаний, много знакомых, друзей.

Я даже не хочу уходить на каникулы, потому что очень печально расставаться со своими друзьями.

Дружба, проверенная годами и контрольными, налаженный быт с дежурствами... Для Полины и Ивана это уже четвертый последний звонок в качестве ведущих, и впервые это только их праздник. 11 лет назад и школа, говорят, больше была, и доска выше.