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Династия Судник: Ставить рекорды семейным отрядам приятно и ответственно вдвойне!

16 августа 2017 10:09
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Битва за урожай у них в генах. Семья Судник бороздит просторы поля на трёх экипажах. Их трудовым успехам радуются не только в родном хозяйстве «НадНёман», но и далеко за его пределами.

От зари до захода солнца. Они собирают урожай по зёрнышку и ежедневно проходят 40 га поля. Терпеливо ждут, пока не спадёт роса и высохнет после дождя.

Павел Судник с детства расстраивался, если папа Дмитрий  не брал его покататься с собой на комбайне. Любовь к родному хозяйству и технике сделали своё дело. Вместе с отцом он отработал 8 лет, причём в 2015 году в паре намолотили 1,5 тыс. тонн зерна. Ставить рекорды семейным отрядам приятно и ответственно вдвойне.  

Подробнее – в сюжете Анастасии Макеевой.

# Профессии # общество # Павел Судник # Сергей Лобанов # Дмитрий Судник # Елена Судник # Фотофакт

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