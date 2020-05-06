Минздрав отчитался о расходовании средств, поступивших на благотворительные счета

Новости Беларуси. Минздрав обновил информацию о расходовании средств, поступивших на благотворительные счета. За время их существования потрачено порядка 5 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная часть этой суммы – более 4 миллионов – перечислена «Белмедтехнике». Закуплено 3 миллиона медицинских масок, а также санитарно-гигиенические и другие защитные изделия, такие как фильтрующие респираторы, полумаски и так далее.

Еще около 800 тысяч рублей пошли на оплату диагностических наборов, лабораторного оборудования и реактивов для диагностики инфекции.

Кроме того, в остатке на двух благотворительных счетах (в рублях и евро) в общей сложности сейчас находится более 1,5 миллиона рублей.