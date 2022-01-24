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Минздрав ожидает рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма

24 января 2022 16:51
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Новости Беларуси. Медики ожидают рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма. Об этом шла речь на диалоговой площадке с врачами гомельских поликлиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав ожидает рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма-1

Эксперты предупреждают: сейчас в группе риска не только пенсионеры, но и подростки. Чтобы амбулатории и поликлиники справились с новым потоком заболевших, важно как можно быстрее достичь коллективного иммунитета в молодежной среде.

Напомним, вакцинация несовершеннолетних началась накануне Нового года. В Гомельской области прививку китайской вакциной сделали около 1 500 детей.

Минздрав ожидает рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма-4

Дмитрий Кравченко, заведующий филиалом № 10 Гомельской центральной городской поликлиники:
Уже хорошая прошла рекламная кампания по школам. Немножко было сложнее в связи с наличием каникулярного периода. Сейчас выходят из каникул учащиеся средних специальных учебных заведений, в том числе и данного колледжа, высшие учебные заведения. Поэтому там, где есть учащиеся до 18 лет, – эти заведения также будут включаться в вакцинацию против COVID-19.

Минздрав ожидает рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма-7

Гомельская область – лидер прививочной кампании. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 670 тысяч жителей региона – это половина взрослого населения.

# Вакцинация # общество # Дмитрий Кравченко # Фотофакт

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