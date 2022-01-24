Минздрав ожидает рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма

Новости Беларуси. Медики ожидают рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма. Об этом шла речь на диалоговой площадке с врачами гомельских поликлиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты предупреждают: сейчас в группе риска не только пенсионеры, но и подростки. Чтобы амбулатории и поликлиники справились с новым потоком заболевших, важно как можно быстрее достичь коллективного иммунитета в молодежной среде.

Напомним, вакцинация несовершеннолетних началась накануне Нового года. В Гомельской области прививку китайской вакциной сделали около 1 500 детей.