Минздрав ожидает рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма

Новости Беларуси. Медики ожидают рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма. Об этом шла речь на диалоговой площадке с врачами гомельских поликлиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Медики ожидают рост нагрузки на педиатрические отделения из-за омикрон-штамма. Об этом шла речь на диалоговой площадке с врачами гомельских поликлиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты предупреждают: сейчас в группе риска не только пенсионеры, но и подростки. Чтобы амбулатории и поликлиники справились с новым потоком заболевших, важно как можно быстрее достичь коллективного иммунитета в молодежной среде.
Напомним, вакцинация несовершеннолетних началась накануне Нового года. В Гомельской области прививку китайской вакциной сделали около 1 500 детей.
Дмитрий Кравченко, заведующий филиалом № 10 Гомельской центральной городской поликлиники:
Уже хорошая прошла рекламная кампания по школам. Немножко было сложнее в связи с наличием каникулярного периода. Сейчас выходят из каникул учащиеся средних специальных учебных заведений, в том числе и данного колледжа, высшие учебные заведения. Поэтому там, где есть учащиеся до 18 лет, – эти заведения также будут включаться в вакцинацию против COVID-19.
Гомельская область – лидер прививочной кампании. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 670 тысяч жителей региона – это половина взрослого населения.