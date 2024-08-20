Как часто нужно делать маммографию? Врач ответила на самые популярные вопросы об этом исследовании

Оксана Хританцова, врач-рентгенолог клиники «Мерси»:

Хотелось бы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы по поводу такого метода, как маммография. Один из самых популярных вопросов про маммографию – это с какого возраста нужна начинать данное исследование. Согласно последнему приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь, необходимо проводить маммографию, начиная с 49 лет с периодичностью один раз в три года. Но нужно сделать оговорку, что если вас что-то беспокоит, вы заметили какие-то изменения молочных желез, нащупали у себя образования или выявили покраснения кожи, выделения из соска, в таких ситуациях нет необходимости ждать, нужно срочно идти и выполнять маммографию.

Еще один часто встречающийся вопрос – насколько безопасна маммография. Хотя процедура связана с излучением рентгеновских лучей, доза радиации, используемая при маммографии, обычно считается небольшой и не представляет серьезной угрозы для здоровья. При этом выявление ранних стадий рака груди благодаря маммографии может спасать жизни.

Оксана Хританцова:

Также часто женщины интересуются, можно ли маммографией заменить УЗИ? УЗИ используется как дополнительный метод диагностики после того, как мы уже провели маммографию. Если мы на маммографии нашли какие-то образования, То УЗИ позволяет уточнить, какие именно. Главное преимущество маммографии в том, что мы видим микрокальцинаты, которые не видны на УЗИ, они могут являться признаком злокачественных заболеваний. Поэтому исследования не заменяют, а дополняют друг друга.