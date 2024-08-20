Как часто нужно делать маммографию? Врач ответила на самые популярные вопросы об этом исследовании
Маммография – это специальное рентгенологическое исследование молочных желез, которое позволяет выявлять изменения в тканях, включая опухоли и другие патологии. Оно является важным методом скринингового обследования для раннего выявления рака груди и повышения эффективности лечения данного заболевания.
Оксана Хританцова, врач-рентгенолог клиники «Мерси»:
Хотелось бы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы по поводу такого метода, как маммография. Один из самых популярных вопросов про маммографию – это с какого возраста нужна начинать данное исследование. Согласно последнему приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь, необходимо проводить маммографию, начиная с 49 лет с периодичностью один раз в три года. Но нужно сделать оговорку, что если вас что-то беспокоит, вы заметили какие-то изменения молочных желез, нащупали у себя образования или выявили покраснения кожи, выделения из соска, в таких ситуациях нет необходимости ждать, нужно срочно идти и выполнять маммографию.
Еще один часто встречающийся вопрос – насколько безопасна маммография. Хотя процедура связана с излучением рентгеновских лучей, доза радиации, используемая при маммографии, обычно считается небольшой и не представляет серьезной угрозы для здоровья. При этом выявление ранних стадий рака груди благодаря маммографии может спасать жизни.
Оксана Хританцова:
Также часто женщины интересуются, можно ли маммографией заменить УЗИ? УЗИ используется как дополнительный метод диагностики после того, как мы уже провели маммографию. Если мы на маммографии нашли какие-то образования, То УЗИ позволяет уточнить, какие именно. Главное преимущество маммографии в том, что мы видим микрокальцинаты, которые не видны на УЗИ, они могут являться признаком злокачественных заболеваний. Поэтому исследования не заменяют, а дополняют друг друга.
Некоторые женщины боятся дискомфорта от сжатия груди между пластинами аппарата, поэтому часто задают вопрос о болезненности исследования. Сжатие молочных желез не требует много времени – всего несколько секунд. Как правило, такое исследование проходит без боли.
Оксана Хританцова:
Также женщины спрашивают, почему маммографию не делают в молодом возрасте? Нужно отметить, что в молодом возрасте в молочных железах еще достаточно много железистой ткани, которая создает плотный фон, на фоне которого мы можем не увидеть эти образования, даже если они присутствуют в молочных железах. Единственное исключение, это если на УЗИ у женщины обнаружили какие-либо злокачественные изменения, то все равно данная женщина должна будет пройти маммографию, чтобы исключить наличие микрокальцинатов.
Важно помнить, что маммография – один из методов скрининга рака груди, и решение о проведении этого исследования следует принимать совместно с врачом, учитывая индивидуальные особенности и риски. Регулярные маммографии могут играть важную роль в раннем выявлении рака и повышении шансов на успешное лечение этого заболевания.
Оксана Хританцова:
Какие результаты вы получите? После выполнения маммографии в тот же день врач выдаст вам заключение и рекомендации, возможно, дополнить исследование с помощью УЗИ или консультация маммолога. Если у вас все хорошо, то он порекомендует вам повторить маммографию через три года. Берегите свое здоровье и приходите на маммографию вовремя.
*На правах рекламы.