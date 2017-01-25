Минздрав: чтобы снять все вопросы, мы ужесточаем контроль в рамках перепроверки

Новости Беларуси. Снизить смертность от болезней сердечно-сосудистой системы. Такую установку получили медики на ежегодном подведении итогов года. Задача Минздраву поступила от заместителя премьер-министра Беларуси.

Василий Жарко отметил, что в 54% от общей статистки смерть наступает именно по причине болезней сердца.

И в будущем году необходимо провести профилактический срез, дойдя буквально до каждого белоруса. Так же вице-премьер отметил, что научная медицина не перестает активно развиваться, появляются новые проекты и возможности.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это и новые методики лечения в кардиохирургии, в кардиологии, в онкологии новые подходы в лечении. Разрабатываем вместе с некоторыми предприятиями и отдельные изделия медицинского назначения, которые потом внедряем в практику.

Прокомментировал вице-премьер Василий Жарко и последние случаи анафилактического шока после введения «Цефтриаксона». Сейчас приостановлено использование серий антибиотика, при введении которого регистрировались подобные реакции – проверяются препараты. Однако эти случаи, вероятнее всего, не связаны с качеством лекарств.

Василий Жарко:

В прошлом году было сколько аллергических реакций? 254 – это, фактически, два через день. Мы про все 254 аллергические реакции каждый день говорили? Не говорили. У нас в стране «Цефтриаксона» используется более 5 миллионов ампул, столько же мы, наверное, отправляем на экспорт. И те 20-25 реакций, которые в прошлом году зарегистрированы у нас в стране… за рубежом больше реакций. Сразу приостанавливаем использование, а за рубежом такое не делается. Но мы приостановили, потому что у нас достаточно антибиотиков и нужно разобраться, в чем причина. Но еще раз повторяю: аллергическая реакция – это индивидуальная реакция организма.