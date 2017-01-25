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Минздрав: чтобы снять все вопросы, мы ужесточаем контроль в рамках перепроверки

25 января 2017 17:48
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Новости Беларуси. Снизить смертность от болезней сердечно-сосудистой системы. Такую установку получили медики на ежегодном подведении итогов года. Задача Минздраву поступила от заместителя премьер-министра Беларуси.

Василий Жарко отметил, что в 54% от общей статистки смерть наступает именно по причине болезней сердца.

И в будущем году необходимо провести профилактический срез, дойдя  буквально до каждого белоруса. Так же вице-премьер отметил, что научная медицина не перестает активно развиваться, появляются новые проекты и возможности.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Это и новые методики лечения в кардиохирургии, в кардиологии, в онкологии новые подходы в лечении. Разрабатываем вместе с некоторыми предприятиями и отдельные изделия медицинского назначения, которые потом внедряем в практику.

Прокомментировал вице-премьер Василий Жарко и последние случаи анафилактического шока после введения «Цефтриаксона». Сейчас приостановлено использование серий антибиотика, при введении которого регистрировались подобные реакции – проверяются препараты. Однако эти случаи, вероятнее всего, не связаны с качеством лекарств.

Василий Жарко:
В прошлом году было сколько аллергических реакций? 254 – это, фактически, два через день. Мы про все 254 аллергические реакции каждый день говорили? Не говорили. У нас в стране «Цефтриаксона» используется более 5 миллионов ампул, столько же мы, наверное, отправляем на экспорт. И те 20-25 реакций, которые в прошлом году зарегистрированы у нас в стране… за рубежом больше реакций. Сразу приостанавливаем использование, а за рубежом такое не делается. Но мы приостановили, потому что у нас достаточно антибиотиков и нужно разобраться, в чем причина. Но еще раз повторяю: аллергическая реакция – это индивидуальная реакция организма.

Минздрав: чтобы снять все вопросы, мы ужесточаем контроль в рамках перепроверки-1

Индивидуальные аллергические реакции на антибиотики были всегда. А последние случаи могут быть связанны с высокой долей вышеупомянутого препарата в общем использовании антибиотиков. Между тем, Минздрав усилит контроль за оборотом лекарственных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Для «Цефтриаксона» в антибиотикотерапии составляет около 35-40%. Закон цифр говорит о том, что именно поэтому на  «Цефтриаксон» встречается гораздо больше осложнений исходя из его применения. Но препараты, которые выпускаются на наш рынок, проходят жесткий контроль. Двойной контроль: входной и выходной. Чтобы снять все вопросы, мы этот контроль, скажем так, еще более ужесточаем в рамках перепроверки.

# общество # Лекарства # Фотофакт # Дмитрий Пиневич

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