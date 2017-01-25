Прямой эфир

Похолодание в Беларуси продержится до 27 января

25 января 2017 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Синоптики обещают резкое похолодание (подробнее здесь). Уже ночью с 25 на 26 января в некоторых регионах будет до -20ºС. Этот месяц уже привел к увеличению потребления тепловой энергии в среднем на 16%.

Впрочем, приходится увеличивать нагрузку не только на оборудование, но и на персонал. Тем не менее, с начала 2017 года нештатных ситуаций не зафиксировано и любой пик морозов энергетики готовы встретить во всеоружии.

Похолодание в Беларуси продержится до 27 января-1

Алексей Никифоров, начальник управления эксплуатации электростанций и тепловых сетей Белэнерго:
На предстоящие два дня в случае необходимости будет включаться дополнительное оборудование. Понижение температурного воздуха для энергосистемы не является чем-то критическим. Мы уже проходили пониженные температуры две недели назад. Энергосистем отработала без существенных сбоев.

Из-за резкого понижения температуры синоптики объявили оранжевый уровень опасности и на 26 января. Однако продержатся морозы недолго. В пятницу ночью еще будет холодно, а уже днем в Беларусь снова придет оттепель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Алексей Никифоров

Другие новости рубрики

Все новости
Пилотный проект для всей республики: линию электробусов запустят в Минске весной
25 января 2017 17:27

Пилотный проект для всей республики: линию электробусов запустят в Минске весной

В Минске прошёл ледовый праздник для молодёжи
25 января 2017 17:10

В Минске прошёл ледовый праздник для молодёжи

Амбре такое, что не хочется подниматься: жители дома № 23 на улице Калиновского который год страдают от неприятного запаха в подъезде
25 января 2017 17:00

Амбре такое, что не хочется подниматься: жители дома № 23 на улице Калиновского который год страдают от неприятного запаха в подъезде