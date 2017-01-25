Похолодание в Беларуси продержится до 27 января

Новости Беларуси. Синоптики обещают резкое похолодание (подробнее здесь). Уже ночью с 25 на 26 января в некоторых регионах будет до -20ºС. Этот месяц уже привел к увеличению потребления тепловой энергии в среднем на 16%.

Впрочем, приходится увеличивать нагрузку не только на оборудование, но и на персонал. Тем не менее, с начала 2017 года нештатных ситуаций не зафиксировано и любой пик морозов энергетики готовы встретить во всеоружии.