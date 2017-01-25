Похолодание в Беларуси продержится до 27 января
Новости Беларуси. Синоптики обещают резкое похолодание (подробнее здесь). Уже ночью с 25 на 26 января в некоторых регионах будет до -20ºС. Этот месяц уже привел к увеличению потребления тепловой энергии в среднем на 16%.
Впрочем, приходится увеличивать нагрузку не только на оборудование, но и на персонал. Тем не менее, с начала 2017 года нештатных ситуаций не зафиксировано и любой пик морозов энергетики готовы встретить во всеоружии.
Алексей Никифоров, начальник управления эксплуатации электростанций и тепловых сетей Белэнерго:
На предстоящие два дня в случае необходимости будет включаться дополнительное оборудование. Понижение температурного воздуха для энергосистемы не является чем-то критическим. Мы уже проходили пониженные температуры две недели назад. Энергосистем отработала без существенных сбоев.
Из-за резкого понижения температуры синоптики объявили оранжевый уровень опасности и на 26 января. Однако продержатся морозы недолго. В пятницу ночью еще будет холодно, а уже днем в Беларусь снова придет оттепель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.