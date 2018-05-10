Прямой эфир

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой

10 мая 2018 18:46
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Новости Беларуси. Рецепт сытного и вкусного блюда – в программе «Большой завтрак».

Андрей Резников, шеф-повар:
Наша тема – зелень. Сейчас такая пора, что её много.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-1

Я нашёл на рынке черемшу, кинзу, петрушку, укроп, зелёный лук, щавель и даже немного мяты.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-4

По моему опыту, очень популярны у белорусов картофель, молочные продукты и яйца. И из этого готовим завтрак. Мы воспользуемся сливочным маслом, возьмём яйца, немного натурального йогурта несладкого, чуть грецких орехов и всю зелень, которая есть.

С йогуртом мы смешаем мяту.

А зелень используем для приготовления сытного завтрака на базе сливочного масла.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-7

Один важный момент в работе с зеленью.

Почему-то так учат, не знаю, с чем это связано, крошить зелень. Но это неправильно. Чтобы работать с зеленью, вам нужен острый нож и вы её режете. И чем меньше вы её будете резать, более аккуратно, тем больше она будет давать вкуса. Потому что, если вы заметили, когда берут просто режут-режут, потому режут так – у вас вся доска мокрая. И вот этот весь вкус, который был в этой зелени, все микроэлементы остались на доске.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-10

Я называю это «давить фреш».

Вот видите, про что я говорил: когда мы нарезаем зелень, доска сухая. Значит, вы всё делаете правильно.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-13

Берём яйца, как можно более свежие. От этого будет зависеть вкус вашего блюда.

Мы сейчас готовим на семью, на двух-трёх человек завтрак.

И начинаем потихоньку взбивать.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-16

Масса стала более однородной, значит, время добавлять немного йогурта.

Буквально одну столовую ложку с горкой.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-19

Ещё раз перемешиваем до однородности.

Щедро берём нашу нарезанную зелень.

Не жалейте, в этом блюде должно быть много зелени.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-22

Можете кинуть прямо сюда несколько кусочков сливочного масла, оно тоже поможет при приготовлении. Это уже просто равномерно замешиваем.

Берём сковородку с толстыми стенками: алюминиевую, стальную, чугунную.

На данный момент, я использую чугунную, потому что нам надо, чтобы нагрев был равномерный и всё блюдо одновременно готовилось.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-25

Кладём сливочное масло на сковородку.

Нам нужно много.

Важный момент: я использую всегда масло 82,5%. \потому что в нём меньше сыворотки, оно не так горит. И гораздо более насыщенный вкус.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-28

Добавляем нашу смесь. И готовим при средней температуре.

Блюдо будет готовиться 7-10 минут.

Если хотите быстрее, можете прикрыть его крышкой.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-31

А мы пока сделаем вкусный йогуртный соус.

Нам понадобится свежая мята. Тоже не жалейте. Чем больше положите, тем вкуснее будет. Мы её аккуратно меленько нарезаем. По той же технологии – не давим, режем. Немножко соли и перца.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-34

Пахнет безумно ароматно и вкусно.

Наш завтрак готов. Такой момент: если вы дома пользуетесь духовкой, вы можете это блюдо ставить прямо в духовку. Это будет ещё быстрее, потому что в духовке нагрев происходит со всех сторон, и оно будет готово буквально за 5 минут. Добавляем соус.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-37

Так как он – холодный, не кладите его прямо на омлет.

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой-40

Немного лука, орешки и тыквенное масло. 

# Рецепты # общество # Андрей Резников

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