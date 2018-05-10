Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой

Новости Беларуси. Рецепт сытного и вкусного блюда – в программе «Большой завтрак». Андрей Резников, шеф-повар:

Наша тема – зелень. Сейчас такая пора, что её много.

Я нашёл на рынке черемшу, кинзу, петрушку, укроп, зелёный лук, щавель и даже немного мяты.

По моему опыту, очень популярны у белорусов картофель, молочные продукты и яйца. И из этого готовим завтрак. Мы воспользуемся сливочным маслом, возьмём яйца, немного натурального йогурта несладкого, чуть грецких орехов и всю зелень, которая есть. С йогуртом мы смешаем мяту. А зелень используем для приготовления сытного завтрака на базе сливочного масла.

Один важный момент в работе с зеленью. Почему-то так учат, не знаю, с чем это связано, крошить зелень. Но это неправильно. Чтобы работать с зеленью, вам нужен острый нож и вы её режете. И чем меньше вы её будете резать, более аккуратно, тем больше она будет давать вкуса. Потому что, если вы заметили, когда берут просто режут-режут, потому режут так – у вас вся доска мокрая. И вот этот весь вкус, который был в этой зелени, все микроэлементы остались на доске.

Я называю это «давить фреш». Вот видите, про что я говорил: когда мы нарезаем зелень, доска сухая. Значит, вы всё делаете правильно.

Берём яйца, как можно более свежие. От этого будет зависеть вкус вашего блюда. Мы сейчас готовим на семью, на двух-трёх человек завтрак. И начинаем потихоньку взбивать.

Масса стала более однородной, значит, время добавлять немного йогурта. Буквально одну столовую ложку с горкой.

Ещё раз перемешиваем до однородности. Щедро берём нашу нарезанную зелень. Не жалейте, в этом блюде должно быть много зелени.

Можете кинуть прямо сюда несколько кусочков сливочного масла, оно тоже поможет при приготовлении. Это уже просто равномерно замешиваем. Берём сковородку с толстыми стенками: алюминиевую, стальную, чугунную. На данный момент, я использую чугунную, потому что нам надо, чтобы нагрев был равномерный и всё блюдо одновременно готовилось.

Кладём сливочное масло на сковородку. Нам нужно много. Важный момент: я использую всегда масло 82,5%. \потому что в нём меньше сыворотки, оно не так горит. И гораздо более насыщенный вкус.

Добавляем нашу смесь. И готовим при средней температуре. Блюдо будет готовиться 7-10 минут. Если хотите быстрее, можете прикрыть его крышкой.

А мы пока сделаем вкусный йогуртный соус. Нам понадобится свежая мята. Тоже не жалейте. Чем больше положите, тем вкуснее будет. Мы её аккуратно меленько нарезаем. По той же технологии – не давим, режем. Немножко соли и перца.

Пахнет безумно ароматно и вкусно. Наш завтрак готов. Такой момент: если вы дома пользуетесь духовкой, вы можете это блюдо ставить прямо в духовку. Это будет ещё быстрее, потому что в духовке нагрев происходит со всех сторон, и оно будет готово буквально за 5 минут. Добавляем соус.

Так как он – холодный, не кладите его прямо на омлет.