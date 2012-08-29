Новости Беларуси. Экспедиция «Дорога к святыням» стартует 29 августа в Минске. Ее по традиции освятит благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Маршрут пройдет через Барановичский, Сенненский, Городокский, Бешенковичский, Верхнедвинский районы. Он объединит известных деятелей науки, культуры и искусства, педагогов, представителей министерств и духовенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечным пунктом «Дороги к святыням» в нынешнем году станет Глубокое, где 2 сентября пройдет День белорусской письменности. Он из года в год проводится в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны разных времен.