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Экспедиция «Дорога к святыням» стартует 29 августа в Минске

29 августа 2012 06:18
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Новости Беларуси. Экспедиция «Дорога к святыням» стартует 29 августа в Минске. Ее по традиции освятит благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Маршрут пройдет через Барановичский,  Сенненский, Городокский, Бешенковичский, Верхнедвинский районы. Он объединит известных деятелей науки, культуры и искусства, педагогов, представителей министерств и духовенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечным пунктом «Дороги к святыням» в нынешнем году станет Глубокое, где 2 сентября пройдет День белорусской письменности. Он из года в год проводится в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны разных времен.

# общество # Религия # Церковь

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