Встает в 6 утра – узнали, как проходит день многодетной мамы

Заботливая, хозяйственная и добрая. А еще самая лучшая и самая любимая для каждого ребенка. Это мама! Бессонные ночи и часы на кухне. Но для многих это удовольствие, ведь дети – это радость В нашей стране растет большое количество многодетных мам. Все семьи нуждаются в поддержке и ее получают. Материальные поощрения, льготы и социальные гарантии. Еще 12 жительниц Минщины удостоены ордена Матери, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Соответствующий указ о вручении госнаграды подписал глава государства. О самых ярких представительницах – в материале Юлии Минич.

Обычно Ольга встает в 6 утра. Приготовить на всех еду, разбудить детей и собрать в школу или колледж. Успевает все, дела спорятся. Если кашу, то готовит большую кастрюлю, а суп – сразу на 3 литра. Дети сметают все быстро, мама готовит вкусно и разнообразно. А ее ароматная выпечка – пальчики оближешь.

Ольга Пацукевич, многодетная мама:

Наша семья любит выпечку, много печем, готовим разные блюда. Одно из любимых наших блюд – синнабоны. Мы уже поставили тесто, закрутили их, они как раз подходят. Тут обычно делается сливочным сыром, а мы крем делаем из творога. Взбиваем со сметаной и сахаром. Поливаем потом не сливочным кремом, а творожным. Наша такая небольшая модернизация. Блюдо любимое нашей семьи, особенно с семьи нашего папы, – это бабка картофельная. Ее у нас обычно готовит папа. Ставим огромную кастрюлю на нашу семью. Ведро картошки мы чистим. Папа трет на ручной терке, которую сделал когда-то его отец. Своими руками, не комбайном, так вкуснее нам. Замешивает и делает ее папа. Мы всей семьей любим ее кушать. Все сразу налетают, когда бабка готова.

Супруг Валентин сейчас в рейсе. Без папы дети скучают, общаются каждый день, в том числе по видеосвязи. А на стене висят совместные фото – и кажется, что глава семейства всегда рядом. Чаще всего Валентин отсутствует одну-две недели, самое долгое – месяц. Встречи всегда яркие. От папы дети не отходят и не отпускают.