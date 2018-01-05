Минтранс: Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными

Напомним, в конце 2017 года мост через Припять признан аварийным и движение по нему было закрыто. Подобных переправ в Беларуси всего пять. Выражаясь языком профессионалов, сборно-коробчатые строения с клеевыми стыками признаны не самым оптимальным инженерным решением. В свое время никто и не предполагал, что масса машин может превышать 30 тонн. И теперь есть сомнения, что еще два моста – в районе Новополоцка и в Бобруйске – можно использовать без ограничений.