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Во Дворец Независимости на новогоднее представление приедут дети из Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей

05 января 2018 10:37
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь откроет двери для детской новогодней сказки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 января здесь ждут ребят из Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей.

Во Дворец Независимости на новогоднее представление приедут дети из Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей-1

Зрителями интерактивной шоу-программы 4 января были представители из других регионов.

Программа продолжительностью более часа с песнями, танцами, цирковыми номерами и фокусами и сегодня не оставит никого без искренних улыбок. Среди приглашенных в один из главных символов белорусской государственности – сироты, дети из опекунских, приемных и многодетных семей. Всех их ждут и подарки от имени Президента Беларуси.

# общество # Фотофакт # Новый год

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