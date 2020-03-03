«Тысячы аб’ектаў стаяць паабапал». Почему на Брестской трассе так мало указателей на достопримечательности?

Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:
Я праязжаю тысячу разоў па галоўнай вуліцы нашай дзяржавы – па Брэсцкай трасе. Вы глядзіце на шыльды, якія там стаяць: Мір, Несвіж, ну, Дзяржынава, ну, яшчэ, можа, дзве-тры. А праязжаеце па дарозе і злева, зправа, не перабольшванне – тысячы аб’ектаў, якія стаяць паабапал: туды 2 кіламетры ад’едце, сюды 5 кіламетраў ад’едце.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я думаю, гэта пытанне да міністэрства спорта і турызма, чаму так?
Владимир Цвирко:
А канешне.
Игорь Марзалюк:
Гэта іх прамы функцыянал.
Владимир Цвирко:
І за гэтым падцягнуцца аграсядзібы, за гэтым падцягнуцца нейкія – дзядулька вынясе карзінку. І гэта праўда. Таму што з гэтых маленечкіх кропачак складаецца адна вялікая… І ў канцы канцоў будзе хто навыгадзе? Будзе ў выгадзе дзяржава. І запраўкі паявяцца на гэтых дарогах, куды будуць больш людзі ездзіць. Інфармацыя. І не саромецца свайго.
Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Свои мнения во время съёмок программы также высказали Людмила Макарина-Кибак, Виталий Грицевич, Оксана Бичун, Григорий Борисов.
Смотрите 4 марта в 20.30 на СТВ.