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«Минсктранс» закупил в 2021 году более 130 электробусов и троллейбусов. Чем этот транспорт комфортнее для пассажиров?

24 ноября 2021 16:09
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Новости Беларуси. Пополнение парка общественного транспорта. В 2021 году почти треть обновок в «Минсктрансе» составили троллейбусы и электробусы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Минсктранс» закупил в 2021 году более 130 электробусов и троллейбусов. Чем этот транспорт комфортнее для пассажиров?-1

Всего четыре с половиной сотни новинок подвижного состава. В том числе почти 290 автобусов, 150 троллейбусов и свыше 10 электробусов. Весь транспорт повышенной комфортности, с кондиционерами и устройствами для подзарядки мобильных телефонов. Для работы зимой в салоне предусмотрен автоматический контроль температуры.  

«Минсктранс» закупил в 2021 году более 130 электробусов и троллейбусов. Чем этот транспорт комфортнее для пассажиров?-4

Также в 2021 году закуплено свыше 130 электробусов и троллейбусов с повышенным автономным ходом.  

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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