«Минсктранс» закупил в 2021 году более 130 электробусов и троллейбусов. Чем этот транспорт комфортнее для пассажиров?

Новости Беларуси. Пополнение парка общественного транспорта. В 2021 году почти треть обновок в «Минсктрансе» составили троллейбусы и электробусы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего четыре с половиной сотни новинок подвижного состава. В том числе почти 290 автобусов, 150 троллейбусов и свыше 10 электробусов. Весь транспорт повышенной комфортности, с кондиционерами и устройствами для подзарядки мобильных телефонов. Для работы зимой в салоне предусмотрен автоматический контроль температуры.