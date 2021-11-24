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Детские каши, консервы, крупы. Минские волонтёры отправили более 6 тонн гумпомощи беженцам на границу

24 ноября 2021 16:08
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Новости Беларуси. Столичные студенты-волонтеры отправили более 6 тонн гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу беженцам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Детские каши, консервы, крупы. Минские волонтёры отправили более 6 тонн гумпомощи беженцам на границу-1

Собрали все самое необходимое: детские каши, соки, консервы, паштеты, крупы. Не забыли про теплые вещи и средства гигиены.  

Детские каши, консервы, крупы. Минские волонтёры отправили более 6 тонн гумпомощи беженцам на границу-4

На просьбу о помощи откликнулись многие минчане: представители госструктур, предприятий, волонтеры. Такая помощь оказывается не впервые, 14 ноября гуманитарный груз под эгидой минской организации Белорусского союза женщин уже был доставлен на границу. 

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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