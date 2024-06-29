Минскому метрополитену исполнилось 40 лет

40 лет исполняется сегодня Минскому метрополитену. Теперь это 3 линии и 33 станции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые пассажиры 29 июня 1984 года смогли проехать под землей около 8 километров – от «Института культуры» до станции «Московской». Эксплуатация этого участка показала потребность в продлении существующей ветки и строительстве новых. Ежегодно Минское метро перевозит до 3 миллионов человек. В настоящее время завершается строительство еще трех станций, обсуждается проект четвертой линии, которая пройдет через площадь Бангалор, соединив существующие три ветки метро – «Московскую», «Автозаводскую» и «Зеленолужскую».