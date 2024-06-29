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Минскому метрополитену исполнилось 40 лет

29 июня 2024 14:25
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40 лет исполняется сегодня Минскому метрополитену. Теперь это 3 линии и 33 станции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минскому метрополитену исполнилось 40 лет-1

Первые пассажиры 29 июня 1984 года смогли проехать под землей около 8 километров – от «Института культуры» до станции «Московской». Эксплуатация этого участка показала потребность в продлении существующей ветки и строительстве новых. Ежегодно Минское метро перевозит до 3 миллионов человек. В настоящее время завершается строительство еще трех станций, обсуждается проект четвертой линии, которая пройдет через площадь Бангалор, соединив существующие три ветки метро – «Московскую», «Автозаводскую» и «Зеленолужскую».

# Минское метро # общество

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