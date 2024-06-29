10 команд из Беларуси и России – завершился открытый чемпионат МЧС по многоборью спасателей

Завершился открытый чемпионат МЧС по многоборью спасателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его основная цель – совершенствование навыков и повышение профессионального мастерства тех, у кого призвание помогать.

Соревновались 10 команд из Беларуси и России. Чтобы попасть в их состав, нужно было пройти жесткий отбор. Не на словах, а на деле доказать свою пригодность к проведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в условиях природной среды, в зонах техногенных аварий и катастроф.

Александр Курочкин, представитель команды РОСН «Зубр»: Дистанции в этом году уникально проводились, по жребию. Непосредственно свою задачу участники узнавали перед стартом. С нашими российскими коллегами, конечно, мы взаимодействуем плотно, делимся опытом, знаниями, общаемся и надеемся к ним попасть на чемпионат. Также будем там что-то впитывать для себя новое.

Дмитрий Набоков, представитель команды РОСН «Зубр»: Стоит отметить работу судейского корпуса, ведь главная задача судьи на этапе – чтобы участник не получил травму. С каждым годом соревнования становятся все интереснее и интереснее, так как уровень судейского корпуса растет и придумываются новые и новые задания, чтобы проверить сообразительность спасателей.

Первое место в чемпионате завоевали представители отряда специального назначения «Зубр». Он хорошо известен за рубежом и работал в Турции, когда в феврале 2023 года там произошло разрушительное землетрясение. Белорусские спасатели еще раз доказали, что готовы действовать на высоте, на воде и под ней.

Напомним, что команда МЧС Беларуси уже почти 20 лет регулярно участвует в международных соревнованиях по многоборью спасателей и показывает высокий уровень подготовки. В нашем арсенале – передовые методы, технологии, снаряжение и оборудование, которое стоит на вооружении органов и подразделений МЧС.