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В Брюсселе прошла акция протеста против сельскохозяйственной политики Евросоюза

25 ноября 2025 06:38
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В Брюсселе прошла акция протеста. Недовольство вызвала сельскохозяйственная политика Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе прошла акция протеста против сельскохозяйственной политики Евросоюза-2

Группа активистов потребовала от главы Еврокомиссии отменить торговую сделку с рядом южноамериканских стран, которая по мнению протестующих уничтожает европейских фермеров, ведь на рынок ЕС будет идти дешевая продукция. Активисты предлагают установить на нее квоты и те же стандарты, по которым производят аграрии в Европе.

# Международная политика

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