В Брюсселе прошла акция протеста против сельскохозяйственной политики Евросоюза

Группа активистов потребовала от главы Еврокомиссии отменить торговую сделку с рядом южноамериканских стран, которая по мнению протестующих уничтожает европейских фермеров, ведь на рынок ЕС будет идти дешевая продукция. Активисты предлагают установить на нее квоты и те же стандарты, по которым производят аграрии в Европе.