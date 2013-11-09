Минское суворовское училище отмечает 60-летний юбилей

Новости Беларуси. Минскому суворовскому училищу — 60. Сегодня в стенах учебного заведения собрались выпускники разных лет. Они прошлись по казармам, где в свое время проводили учебные будни. Ознакомились с учебно-материальной базой родной «альма-матер». Вспомнили и строевой шаг.

«Суворовка» - это гордость военного образования Республики. Ее закончили 13 тысяч воспитанников. Причем не только из нашей страны. Полторы сотни из них стали генералами и кандидатами наук. Многие сейчас занимают высокие посты в нашей стране. Среди знаменитых выпускников — глава погранкомитета Леонид Мальцев и Петр Чаус — первый министр обороны Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Васильевич в такую дату специально приехал из Москвы. Минскую «суворовку» закончил в начале семидесятых. Вицесержант вместе с одноклассниками вспоминает, как списывали на галерке и ходили в самоволку. Через пожарную лестницу. За что потом – как и все провинившиеся – мыли пол.

Виктор Ермолович, выпускник Минского военного суворовского училища:

Натирали, а потом танцевали вальс. Знаете, что это такое? Когда берешь щетку, и пошёл по коридору… И он блестел!

Суворовцы рассказывают о тогдашней моде на клеш. Причем, такой популярный девайс одежды делали самостоятельно. Расклешенные брюки потом надевали в увольнение - на дискотеку. Кроме развлечений, были и будни. Вставать в 6 утра для Александра Кузьмина, к примеру, не было самым тяжелым испытанием.

Александр Кузьмин, выпускник минского военного суворовского училища:

Впервые в жизни мы узнали что такое зажженная спичка за которую мы должны были одеться. Горела она, потом мы выяснили, 46 секунд.

«Суворовка» сегодня собрала больше полутысячи человек. Все – выпускники разных лет. Ее в свое время закончили 13 тысяч воспитанников, причем не только из нашей страны. Полторы сотни из них стали генералами и кандидатами наук. Кстати, в том числе и они сегодня маршировали на плацу. Все тем же строевым.

Виктор Лисовский, начальник Минского суворовского военного училища:

Неизменными остались те традиции, традиции благородного воспитания наших суворовцев. Благородство, которое состоит в чести, в достоинстве, в самопожертвовании, в государственности.

Станислав Зольц, генерал-майор, выпускник минского военного суворовского училища (1981):

Вспоминаются в первую очередь те люди, с которыми учился, те ребята, с кем спал, кушал, занимался спортом и так далее. И учителя. Были замечательные прекрасные люди, высококлассные. Которые вкладывали частичку свое души в каждого.

Принцип подготовки офицеров за 60 лет в училище, собственно, не изменился. Жизнь - Родине, честь - никому. Девиз – универсальный. Кстати, минская «суворовка» и сегодня суперпопулярна. Каждый год конкурс семь человек на место. Кроме основной школьной и военной подготовки – уроки танцев.

Евгений Яцевич, суворовец:

Хорошее воспитание, обучение, хорошие преподаватели. Хорошие друзья здесь появляются. Хорошая профессия, в хороший вуз можно поступить после этого. есть занятия по этике, бальным танцам. В свободное время, на выходные, если ты хорошо учишься, можно съездить в увольнение в город.

Встречаться в ноябре – для выпускников училища традиция. С каждым годом – он все более многочисленная. Ведь, как известно, бывших суворовцев не бывает.