Станут пешеходными улицы Комсомольская и Революционная в Минске

Новости Минска. Еще две улицы в центре Минска — Комсомольская и Революционная — станут пешеходными. Проезд по ним будет разрешен только спецтранспорту.

По замыслу архитекторов, улицы стилизуют под 19 век. Здесь установят скамейки и фонари, соответствующие духу того времени, откроют сувенирные лавки, повесят ретро-вывески, а также полностью заменят внешние инженерные сети.

Строительные работы планируется завершить к маю 2014 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Конечно, здания будут реконструированы по историческим справкам, в соответствии с комплексными научными исследованиями. То есть, будет создан облик, приближенный к той эпохе, когда они были построены. Я думаю, что до конца 2014 года работы, в основном, должны быть завершены.