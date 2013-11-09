Хоккейная площадка, построенная жителями одной из деревень Гродненской области, по вине коммунальных служб уже второй год остается без воды

Новости Беларуси. Поиграть в хоккей или покататься на коньках для жителей одной из деревень Гродненской области стало неразрешимой проблемой. Люди за собственные деньги построили ледовую площадку. Казалось бы, дело за малым ̶ залить каток. Но тут пришлось вступить в конфликт с коммунальщиками. На местной водонапорной башне установили счётчики и теперь предлагают жителям деревни покупать воду. Но ведь это сотни кубометров, и, как следствие, огромные суммы денег.

Валерий Страчинский, житель деревни Бердовка:

Всё купил, инвентарь, клюшку, щитки, но негде играть. Просто никто не хочет войти в наше положение, не заливают лёд. Приходится либо чистить лёд на озере, либо ездить в город.

Проблема, с которой столкнулся Валерий Страчинский, сама по себе парадоксальна. Буквально в нескольких метрах от дома построена добротная хоккейная коробка. Но вот уже второй год в ней не могут залить каток.

Валерий Страчинский:

У меня маленькая дочка и когда зима, каток не заливают, она говорит: «Папа завези меня или в Лиду, или сюда на озеро». На озеро одну не пустишь, а в город, так как я в колхозе работаю, не получается.

Идея открыть в своей деревне хоккейную площадку у местных любителей спорта возникла ещё в 2010 году. Говорят, что просто надоело переживать за детей, которые гоняли шайбу на соседнем озере. Да и место подходящее уже давно присмотрели. Площадь прямо в центре села пустовала несколько лет.

Хоккейную коробку в Бердовке строили, что называется, всем миром. Буквально за три месяца на месте пустыря возникло капитальное сооружение с ограждением, навесом и освещением.

Первый лёд заливали тоже общими усилиями. Водопроводные шланги тянули от соседних домов, часть воды позаимствовали из местной башни.

Елена Жевкова, жительница деревни Бердовка:

Когда первый год залили, дети все тут были: приходили и с соседних деревень в хоккей поиграть, и просто покататься на коньках. И уже все знают, что они здесь и, как говорится, уже не утопятся, ничего. А вот возить далеко, знаете, нет времени. Хотелось, чтобы всегда был залитый каток.

Однако вскоре коммунальщики установили в башне счётчики воды, а напора от частных подворий катастрофически не хватало. Вложив деньги в строительство хоккейной коробки, собирать дополнительные суммы на оплату воды сельчане не в силах. Да и не согласны, ведь объект и так уже построен за их кровные.

Александр Митронь, житель деревни Бердовка:

Каждый сколько мог: кто больше, кто меньше. В среднем (это было в 2010 году) выходило по 50, по 40 рублей. Колхоз помогал, не спорю, помогал сельский совет, кто чем мог.

Местная власть о проблеме знает. С юридической точки зрения, каток никому не принадлежит, а значит и обслуживать его некому. Но выход из ситуации уже найден.

Андрей Позняк, председатель Бердовского сельсовета:

Спортивная коробка не находится ни на чьём балансе. То есть, она по инициативе молодёжи построена, да так и осталась. Из-за этого была проблема. В этом году со спорткомитетом эту проблему мы обсуждали, и в настоящее время есть договорённость с СПК, что руководство хозяйства будет нам помогать заливать водой, или же возьмёт на баланс эту спортивную площадку.

Придётся ли в этом году расчехлить коньки и клюшки, жители Бердовки узнают уже через месяц: залить каток планируют в декабре, сообщили в программе Новости «24» на СТВ.