Государственная академия авиации может появиться в Беларуси

Новости Беларуси. Высшее учебное заведение планируют создать на базе Минского авиационного колледжа. Соответствующий проект сейчас находится на рассмотрении в Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, благодаря новому статусу в учреждении возрастет количество выпускников, увеличится и экспорт образовательных услуг. В заведении откроют дополнительные факультеты, создадут центр по переподготовке специалистов.

Александр Лапцевич, начальник Минского государственного высшего авиационного колледжа:

Вопрос архиважный. Это вопрос подготовки лётного состава, открытие лётной подготовки. Здесь у нас есть определенные наработки и определенные предложения. Это первое направление. Второе направление - развитие специальности, которая связана с беспилотными летательными аппаратами. Сейчас эта специальность востребована как у нас, так и за рубежом. У нас учатся ряд зарубежных студентов-курсантов по данной специальности. Я думаю, мы это направление будем продвигать в первую очередь.