Минское метро и парк «Великий камень»: на каких стройках работают студотряды

Новости Беларуси. Лето зовет работой! В Беларуси продолжается третий трудовой семестр. В студенческих отрядах постоянное пополнение.

В нынешнем сезоне только в Минской области планируют трудоустроить 10 тысяч ребят.

Центральный регион уже не первый год становится флагманом в предоставлении такой сезонной работы. В область приезжает все больше студентов высших учебных заведений.

Там ребята получают возможность не только заработать, но и интересно провести время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока в городе закипал асфальт, на этой стройке вовсю кипела работа. Трудовой день в студотряде начинается тогда, когда еще многие только выключают будильник. Вначале перекличка, и буквально сразу – за работу.

Перед нами – коллекторная станция. Причем, уже в обозримом будущем. Бок о бок студенты и строители работают уже не первый год. За своих помощников Александр Владимирович готов поручиться.

Александр Немирский, начальник строительного участка:

Толковые ребята, очень хорошие. Старательные и что-то уже умеют, потому что будущие строители, инженеры.

Позиция принимающей стороны – понятна. Интересуемся мнением трудовых бойцов.

И деньги, и опыт.

Тот случай, когда двух зайцев можно поймать очень даже удачно. Тем более, что лучшей практики по специальности и не придумаешь!

Григорий Гельмулин, боец студенческого отряда:

Мы все учимся на строителей, и это нам в дальнейшем пригодится. Смотрим на то, как руководят мастера, прорабы. Мы в будущем тоже ими станем и это очень полезно для нас.

А мы, кстати, уже на одной из самых грандиозных строек страны. Это - парк «Великий камень». Дело студентов – вязка арматуры, заливка бетона, стяжка пола. Конечно, это не глобальные задачи, но все же приложить руку к такому проекту дорогого стоит.

Евгений Грунтов, командир студенческого отряда:

Очень приятно работать на одной из знаковых строек в республике. Это придаёт даже какой-то гордости, можно сказать.

Кругом – котлованы, да трубы. Это, конечно, на глаз обывательский. А вот профессионалам – есть, где развернуться, ведь здесь прокладывают третью линию метро.

Глеб Филипеня, боец студенческого отряда:

Очень интересно смотреть, как производятся все работы, как работает новое оборудование, машины.

И, возможно, годы спустя, как когда-то их родители, они расскажут уже своим детям

Илья Стецкий боец студенческого отряда:

Мне хотелось бы вложить какой-то вклад именно в строительство метро.

Наверное, буду рассказывать детям

Свой вклад в общее дело. В студенческой бригаде – немало и прочих бонусов. Трудовая романтика. Заработок и независимость от родителей. Бесценный опыт и дружба, которую не купишь.