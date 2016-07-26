Как остановить чёрных копателей: под Могилёвом археологи нашли усадьбу, а её уже ограбили

Новости Беларуси. Могилевские археологи обнаружили панскую усадьбу XIX века. Само здание давно сгорело, остались лишь артефакты – посуда, элементы старинного декора.

Однако прежде, чем к истории прикоснулись ученые, на раскопках успели побывать черные копатели. Они, скорее всего, и вынесли самое ценное – старинные монеты и столовое серебро.

Историки говорят, что жили в усадьбе очень состоятельные люди.

Об этом говорит, к примеру, посуда с клеймом немецкого герцогства Нассау.

Почему исторические ценности уходят на черный рынок и как этому противостоять, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Авласович, ассистент кафедры археологии Могилёвского государственного университета им. Кулешова:

На этом живописном месте 100-150 лет назад находилась достаточно шикарная большая усадьба, где жил помещик.

В этот лес могилевские археологи пришли по подсказке грибников. Глубокие раскопки даже и не нужны. Артефакты лежат буквально под ногами.

Дмитрий Белобровик, аспирант Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:

Гэта, насамрэч, бутэлька з клеймом. Можна бычыць надпіс, што гэта герцагства Нассау, такия бутэлькі у Расійскай Імперыі мелі вялізную каштоўнасць.

За один день экспедиции археологи с помощью могилевских школьников нашли несколько десятков артефактов.

Фрагменты печи, посуды, фундамент большой усадьбы, где жили зажиточные люди, и которую в конце 19-го века уничтожил пожар.

Алексей Авласович, ассистент кафедры археологии Могилёвского государственного университета им. Кулешова:

По таким, на первый взгляд, невзрачным фрагментам, которые валяются под ногами мы можем раскрыть многие мелкие моменты быта, жизни населения того времени. Что они ели, чем питались, как были устроены их дома.

Сейчас экспедицию уже можно считать завершенной. У археологов практически нет надежд найти в земле что-то более ценное, чем изразцы или осколки старой посуды.

Юрий Прокопенко, СТВ:

До прихода археологов здесь уже успели поработать черные копатели. Об этом говорят оставленные ими следы – рытвины, глубокие ямы.

Скорее всего, золотые монеты и столовое серебро уже ушли на черный рынок.

Проблема нелегальных кладоискателей достигла в стране колоссальных масштабов. В наших лесах работают даже интернациональные бригады. Купить металлоискатель, пойти с ним в лес, а затем продать найденные артефакты через Интернет-аукционы – не проблема. У правоохранителей ранее не было достаточных рычагов воздействия. Ситуация должна измениться после принятия Кодекса о культуре. В нем четко и детально прописаны меры по защите историко-культурного наследия.

Игорь Марзалюк, профессор, заведующий кафедрой археологии Могилёвского государственного университета им. Кулешова:

У выпадку нармальнай працы практычнай праваахоўчых органаў, ён павінен прынесці плён, гэты Кодэкс. Таму што, там ужо і пакаранні ёсць, і штрафы, і адміністрацыйная, і крымінальная адказнасць.

Следующий шаг – создание Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия.

Все это поможет сохранить национальную культуру для нынешних и будущих поколений.