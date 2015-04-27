Минский зоопарк: новый экзотариум с флорой и фауной тропиков Южной Америки и маленький кенгуренок

Идея создать в Минске свой зоопарк появилась еще в далеком 1940 году. Было даже определено место его расположения – Центральный детский парк имени Горького. Однако начавшаяся война не дала реализоваться намеченным планам. Потребовалось ровно 44 года, чтобы вновь вернуться к идее создания зоопарка.

Конечно, настолько грандиозным, как когда-то планировалось, он не стал. Это был лишь зооботанический сад «МАЗа», который открылся на нынешней территории Минского зоопарка к 40-летию автомобильного завода.

Долгое время о расширении зоопарка и речи быть не могло. Пришли непростые времена – распад Советского Союза.

Лишь в 1994 году зоопарк начал новую жизнь. В 1997 он получил статус Минского зоопарка и началась его грандиозная реконструкция.

Уже тогда количество посетителей значительно возросло.

Сегодня же территория зоопарка огромна, да и количество обитателей поражает. А не так давно у минчан появилась уникальная возможность окунуться в мир экзотики. Теперь, чтобы побывать в джунглях Южной Америки, достаточно прийти в Минский зоопарк. Здесь открыли невероятной красоты экзотариум. Его строительство началось в 2008 году.

Наталья Мыслейко, методист просветительского отдела ГКПУ «Минский зоопарк»:

Было очень много трудностей. Это и строительные какие-то нюансы. И, конечно же, когда подбирались животные для того, чтобы расселить их здесь, в этом замечательном павильоне, тоже были сложности, потому что не во всех зоопарках было то, что нам бы хотелось. Как вы можете понять, здесь находятся животные, флора и фауна Южной Америки, а, точнее, ее тропической части.

Предлагаем познакомиться с некоторыми экзотическими питомцами и прогуляться по минским джунглям.

Желающих погрузиться в дикий мир встречают маленькие обезьянки и огромные рыбы. А неподалеку притаились и наблюдают за всеми два крокодила.

Минув их, можно очутиться в самом настоящем тропическом лесу Южной Америки. Главные стражники здесь привлекают внимание своим ярким опереньем и громкими голосами. Погружает в атмосферу тропических лесов и отсутствие ограждений.

Изюминка экзотариума еще и в том, что он не строился по традиционным принципам зоопарка. Здесь сделан акцент на тематические композиции.

В одном месте максимально представлен весь биотип определенного региона.

Воссоздать атмосферу джунглей помогает и интерьер: яркие маски, ритуальные скульптуры и, конечно же, вольеры, стилизованные под скалистые пароды.

Один из залов переносит нас в пещеру. Здесь, притаившись, в полумраке спят летучие мыши.

Посмотреть на водный мир и жизнь его обитателей, понаблюдать за поведением самых опасных хищных рыб – пираний – можно в следующем зале.

На втором этаже встречаем змей и хамелеонов. Также здесь в своем террариуме расположилась очень ядовитая и не всегда уловимая для глаз посетителей лягушка, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Мыслейко, методист просветительского отдела ГКПУ «Минский зоопарк»:

Экзотариум устроен так, что здесь животные находятся и внутри, в помещении, и снаружи. Наружные павильоны у нас предназначены для теплолюбивых животных. К сожалению, пока холодно, мы не выпустили тапира, а он будет гулять у нас снаружи. Но уже сидят крупные кошки (ягуары, в том числе и черный ягуар Бах).

Температура в экзотариуме – что надо – настоящие тропики. Да и за окном уже теплеет. А это значит, что обитатели Минского зоопарка перейдут в свои летние домики.

Наталья Мыслейко, методист просветительского отдела ГКПУ «Минский зоопарк»:

Это такие животные, как луговые собачки, в первую очередь. Это любимцы публики, все очень любят их, очень радуются им. Совсем скоро будут высаживать птиц в летние вольеры. И околоводные птицы, такие как фламинго, тоже поселятся около водоема. Пеликаны.

Также скоро откроется полюбившаяся малышам контактная площадка, где каждый сможет поиграть и накормить коз и овец.

Наталья Мыслейко, методист просветительского отдела ГКПУ «Минский зоопарк»:

Самые маленькие наши посетители, дети, очень трепетно относятся к нашим животным. Всегда их хотят накормить. Поверьте, своими продуктами, которые вы приносите, кормить их не стоит. Мы специально ставим для этого на контактной площадке емкости с теми продуктами, которые едят именно животные. Это в первую очередь сено, морковка, яблоки, совсем немного капусты.

Не так давно в Минском зоопарке стало на одного обитателя больше. На свет появился кенгуренок.

Семейство этих животных поселилось в Минском зоопарке в мае 2014 года. Пока детеныш высовывает из сумки только нос и лапки, но уже совсем скоро он окрепнет и самостоятельно будет прыгать рядом с мамой.