Минчанка Кристина Бугаенко благодаря военной летописи прабабушки и прадедушки создала экскурсию по тропам очевидцев

Оглушительный гул самолетов и нескончаемые бомбежки, страх и надежда. В этих дневниках памяти, кажется, воскресают события Великой Отечественной войны.

Минчанка Кристина Бугаенко изучала военную летопись своей прабабушки Мелитины Николаевны Крутилевой и прадедушки Леонида Ивановича Хлопицкого, которые встретили войну в Минске и прошли ее до конца. Так появилась идея создания экскурсии по тропам очевидцев.

История молодой пары началась в Буда-Кошелеве, тогда это была небольшая деревня в Гомельской области. Там ребята учились в сельской школе, влюбились и решили в 1938 году вместе поступать в Минск.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Они вдвоем поступают на первый курс биологического факультета Белорусского государственного университета. С ними поступает сестра моей прабабушки Вера. Именно в то время они жили здесь в студенческом общежитии на Революционной улице.

«В каждой комнате проживало 7-8 человек. Утром и вечером довольствовались чаепитием, а днем ходили вместе в студенческую столовую на фабрике-кухне. У нас троих была общая касса, общие заботы. Дело в том, что я, Миля и Вера оказались большими конспираторами. Мы никак не могли осмелиться сообщить нашим родителям, что Миля ждет ребенка».

Молодые родители продолжали жить на улице Революционной в студенческой компании. 1 мая 1939 года настало время рожать, и будущий отец Леня отправился пешком с Милей в роддом.

В честь праздника труда в городе шла шумная демонстрация, улицы были перекрыты. 2 мая родился мальчик и счастливый отец отправился к ректору университета Савицкому с вопросом жилья. К счастью, руководство не осталось равнодушным и вскоре пара справила новоселье в семейном общежитии по Студенческой, 25.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

За нашими спинами находится первый минский послевоенный роддом. Именно в таких родильных приютах и рожали. И вполне возможно, что в одном из них родился сын моих прабабушки и прадедушки.

«Когда Милю выписали из роддома, в этой комнате поселились я, Миля, Вера и наш маленький сын. В этот день все студенты нашего курса с детской коляской заявились к нам в ответки. Своим родителям сообщить о том, что у них появился внук, мы по-прежнему не могли осмелиться. Выйти из положения помог мой отец. Он приехал в Минск в командировку. Наш сынок так понравился отцу, что, приехав домой, он постарался всех успокоить. Моя мама сразу решила взять внука себе, чтобы мы продолжали учиться».

Началась война. Уже тогда маленькому Аличку приходилось быть мужчиной. Как только он слышал гул вражеских самолетов, он крепко обнимал отца и кричал, что будет бить немцев палкой. И в эти минуты никто не представлял, сколько же понадобится дней, сил и средств, чтобы победить фашистов, принесших столько горя каждой советской семье.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

«Аличек наш умер 14 мая 1942 года. Ангина дала осложнения, спасать было некому и нечем. Железнодорожный фельдшер установил диагноз – «менингит», использовал весь свой запас сульфидина. Казалось, сердце не выдержит».

О начале войны Леня и Миля узнали на фабрике-кухне, которая располагалась прямо за Красным костелом. 22 июня 1941 года студенты вышли из столовой и увидели толпу людей, окруживших громкоговоритель, а в ответ хор: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Вячеслав Михайлович Молотов, председатель Совета народных комисаров, сделал сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну. В это не хотелось верилось.

В первый день войны в Минске было тихо, хотя несколько раз объявляли воздушную тревогу. А вот на второй день над мирном небе появились фашистские самолеты с черными крестами на крыльях.

Бомбили территорию вокзала и площадь Ленина.

До войны здесь была частная застройка и много деревянных домов. В одном из них, неподалеку от фабрики-кухни, жил сотрудник зоологического музея Чучельник Титок. С началом бомбежки он попросил Леню помочь перенести его вещи в подвал биокорпуса. Там студенты укрывались от фашистов.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

«Когда мы бежали к дому Титка, я видел, как у морга мединститута разгружали автомашины с убитыми людьми. А около самого дома Титка увидел лежащую на земле девочку с размозженным черепом. Так я увидел первую смерть на войне».

Отправляемся в студенческий дворик БГУ. В нынешнем здании географического факультета раньше был биологический корпус.

После укрытия от бомбежки в биокорпусе Леня отправился в общежитие за вещами. По дороге его несколько раз накрывала новая волна авианалетов, приходилось ждать и двигаться дальше. В городе пылали пожары. Сильно пострадала железнодорожная станция. Немцы бомбили вокзал, однако само здание разрушено не было, его враги уничтожили при отступлении.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

«Дома я надел свой новый костюм, а в сетку положил полбулки хлеба. Это все, что было на квартире из продуктов. Короче, взял самое ценное, что можно унести, а остальные вещи остались на квартире: белье, постель, Васин фотоаппарат, много масляных красок».

Из общежития с вещами Леня отправился снова в университет. В нынешнем здании Института ядерных проблем раньше находился химический факультет.

Студента встретил доцент Будкевич. Приближалась ночь, и он предложил подежурить в здании химфака, дал охотничье ружье. Его квартира была в этом здании, а дежурство он считал необходимым, поскольку рядом в здании пединститута находился штаб белорусского военного округа.

Немецкие диверсанты могли попытаться проникнуть туда, а университетские корпуса послужили бы своеобразным трамплином. Так, в ночь с 23 на 24 июня Леня Хлопицкий охранял объект химкорпуса.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

«Утром Будкевич забрал у меня ружье, и я пришел в здание биокорпуса. Там встретил студента литфака Абицедарского. Мы решили выбираться из города, рано утром вышли на главную советскую улицу. Улица после бомбежки была неузнаваема. Нужно спешить, ведь немцы могут продолжить каждую минуту бомбардировку города. Но вот по улице идет «полуторка». Залазим в кузов и так выбираемся за пределы города».

Из Минска Кристинин прадедушка в июле 1941 года ушел в армию и прошел всю Великую Отечественную войну. В основном сражался в России, был ранен, но остался в строю. Участвовал в знаменательной Курской битве, в 1943 году получил звание старшего лейтенанта, освобождал Будапешт, Вену. Именно там в 1945 году он и встретил День Победы.

Два ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны второй степени, 5 медалей, 12 юбилейных и 12 наград мирного времен.

У прабабушки сложилась своя военная судьба. После Минска она жила в Дуравичах Буда-Кошелевского района Гомельской области, была связной у партизан, помогала доставлять сводки информбюро. За это ее арестовали, затем отправили в гомельскую тюрьму, где она оказалась вместе со своей подругой Надей.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Тогда их отправят на работы в Германию. Поезд отправился в Германию. Моя прабабушка со своей подругой Надей сразу же договорились совершить побег. Пешком решили добираться до Минска, так как в Минске жила родная тетя моей прабабушки, которая была врачом. Она и помогла вылечить подругу Надю. Позже из Минска они решили пешком добираться домой в Буда-Кошелевский район. Но туда так и не дошли, остались в Кличевском районе в партизанском отряде. Там они встретили освобождение.

После войны прабабушка и прадедушка Кристины стали учителями русского языка и истории. Мелитина Николаевна дожила до 1992 года и успела подержать маленькую правнучку на руках. Прадедушка умер в 2006 году, его Кристина очень хорошо помнит, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Герои оставили свои воспоминания о суровых годах войны, где главная мысль такова: нет ничего ценнее мира на земле.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Из воспоминаний моего прадедушки. «Приближается 50-летие нашей Великой Победы. Вот, Миля не дотянула до этого дня, война отняла много здоровья у всех ее участников, особенно у женщин. Недалеко время, когда нас, участников суровой войны, не останется никого в живых. Вы, молодые, все-таки помните о нас и никогда не забывайте, что мы боролись за ваше счастье, за ваше будущее, постарайтесь быть продолжателем нашего общего дела. Март 1995 года. Леонид Хлопицкий».

Войну глазами очевидцев мы продолжим изучать в ближайших выпусках.