Милиция Гродно запустила чат-бот, который позволяет вычислить фальшивые магазины

Как делать покупки в интернете безопасно, не рискуя попасться на удочку мошенников? Гродненская милиция запустила простой, но полезный инструмент, который поможет вычислить аферистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о чат-боте, распознающем неблагонадежных продавцов, создавших фальшивые магазины в интернете. Виртуальный помощник позволяет быстро проверить информацию о подозрительном аккаунте в социальных сетях и мессенджерах.

После введения необходимых данных программа выдает результат. Если бот сообщит, что аккаунт мошеннический, покупку делать не стоит. Перед тем как переводить деньги за покупку на карту продавцу, стоит проверить, банку какой страны она принадлежит. С этим тоже поможет чат. Первые 6-8 цифр карты позволят установить информацию. Злоумышленники зачастую просят перечислить деньги на иностранные счета.