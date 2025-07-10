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Милиция Гродно запустила чат-бот, который позволяет вычислить фальшивые магазины

10 июля 2025 17:20
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Как делать покупки в интернете безопасно, не рискуя попасться на удочку мошенников? Гродненская милиция запустила простой, но полезный инструмент, который поможет вычислить аферистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о чат-боте, распознающем неблагонадежных продавцов, создавших фальшивые магазины в интернете. Виртуальный помощник позволяет быстро проверить информацию о подозрительном аккаунте в социальных сетях и мессенджерах.

После введения необходимых данных программа выдает результат. Если бот сообщит, что аккаунт мошеннический, покупку делать не стоит. Перед тем как переводить деньги за покупку на карту продавцу, стоит проверить, банку какой страны она принадлежит. С этим тоже поможет чат. Первые 6-8 цифр карты позволят установить информацию. Злоумышленники зачастую просят перечислить деньги на иностранные счета.

Милиция Гродно запустила чат-бот, который позволяет вычислить фальшивые магазины-2

Екатерина Фучеджи, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
С начала года на территории Гродненской области по статье «Мошенничество» возбуждено 463 уголовных дела, в криминальных сводках часто фиксируются случаи совершения сделок через интернет. Для своего удобства и экономии времени граждане совершают покупки на разнообразных интернет-площадках и в социальных сетях, где активно орудуют и мошенники. Прежде чем сделать покупку в интернете, рекомендуем проверить аккаунт.

С помощью чат-бота можно проверить также защищенность своей электронной почты. И ознакомиться с профилактическими материалами, которые уберегут от уловок мошенников. AntiScamBot можно найти по соответствующему запросу в поисковике Telegram. 

# Милиция Беларуси # Интернет-мошенничество

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