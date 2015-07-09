Минский район Плещанка: история названия, возникновения новых улиц и ближайшие перспективы

Плещанка. Так еще лет 100 назад назывался район, ограниченный нынешними улицами Розы Люксембург и Карла Либкнехта, тогда это были улицы Матвеевская и Мало-Лютеранская.

Музыкальный театр, от которого начинается нынешняя, сохранившаяся Плещанка, был построен в 80-е годы, но на старой основе. До войны на улице Клары Цеткин располагалась швейная фабрика «Октябрь», потом она не раз переименовывалась, стала объединением «Сукно».

Далее основные производственные помещения переехали на улицу Матусевича, а старое здание фабрики снесли. У этого предприятия был клуб, на основе которого и построили музыкальный театр. Художник Леонид Зильбер украсил вход в театр скульптурами муз. Он же создал и уникальную композицию «Батлейка», которая изображает народный кукольный театр и ее основных персонажей.

Краснокирпичное старое здание недалеко от музыкального театра всегда привлекает внимание. Именно здесь начиналась историческая Плещанка, и все, что от нее осталось – этот оригинальный дом по Мясникова, 38, в котором много лет размещался факультет журналистики Белгосуниверситета до строительства нового здания на Кальварийской.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Если посмотреть на карту Минска еще первой половины 70-х годов, то именно здесь, практически с этого дома, начинались две улицы: Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Улица Карла Либкнехта шла в ту сторону, улица Розы Люксембург шла сюда, проходила мимо клуба нынешнего музыкального театра и шла дальше.

100 лет назад здесь проходил Малявский переулок. Название это автор знаменитого справочника «Минск в кармане» 1911 года Яхимович поместил в предисловие, где сетовал на трудности ориентации по Минску, мол, есть Малявский переулок, а есть и Малявщинский, причем не один.

Добавим, что в наши дни в черту города еще включена деревня Малявки на территории района Серебрянка. Поэтому во второй половине 30-х годов переулок был переименован в честь Клары Цеткин. Эта маленькая улочка из деревянных домов просуществовала в таком виде до середины 70-х. Потом постройки были снесены, прошла большая магистраль, которая существует и в наши дни.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Малявский переулок, казалось бы, ничем не примечательная улочка, но если попробовать проследить судьбы домовладельцев, которые указаны в книге Яхимовича, можно узнать довольно много интересного. Иосиф Дедюшка, сын которого стал народным артистом и одним из участников первого исторического спектакля «Павлинка». Эдманд Кудло, уехавший затем в Польшу и ставший там выдающимся летчиком, награжденным многими орденами.

Малявского переулка давно нет, зато есть небольшой остаток улицы Карла Либкнехта старых времен – вот этот барак, 21-й дом, родом из 1939 года чудом сохранился.

Недалеко за ароматными яблонями спряталась еще одна старинная постройка – 1952 год. Конечно, они будут снесены.

Судьба этого ретро-уголка Минска уже решена. Здесь, на площади Богушевича, будет построена станция метро.

По соседству, на улице Карла Либкнехта, расположилась кожгалантерейная фабрика, и хоть здание это послевоенных времен, свою историю производство ведет уже 90 лет.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

В ноябре 1924 года шесть минских кошелечников объединились и стали выпускать свою продукцию в национализированном частном магазине на улице Советской. В 1926 году объединились со щеточниками. Щеточная фабрика расположена здесь же, неподалеку. Сейчас, конечно, уже не работает. Затем – с шорниками – изготовителями упряжи. Шорники жили здесь издавна. Улица, которая начинается неподалеку от кожгалантерейной фабрики, до сих пор называется Шорная. А в 1929 году появилась шорно-галантерейная фабрика «Восход» и началось строительство ее здания.

Название «Плещанка» сегодня не используется, его можно встретить разве что в статьях по истории города.

На карте-реконструкции Минска 1903 года есть топоним Плещанка. Одна из любопытных версий происхождения названия отсылает к Немиге и ее водам, которые плескались. Но на самом деле Немига протекала немного в стороне от Плещанки, да и речка эта не могла сильно разливаться, это был скромный ручеек.

Топонимический словарь Владимира Жучкевича гласит, что Плещанка – это диалектное слово, означающие небольшой водоем, пруд, который вырыт для хозяйственных нужд: полоскать белье, разводить домашнюю птицу. И таких прудов здесь немало. Находились они в районе былых кирпичных заводов, от которых оставались карьеры, заполнявшиеся водой.

Точная карта начала 60-х годов показывает, что небольшой пруд был в районе железнодорожной станции «Минск-Северный».

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Это предместье иногда называли и Немецкая слобода (или Лютеранская слобода). Дело в том, что здесь жило немало немцев. В середине 90-х годов XVIII века сюда приехала группа немцев из немецкой земли Вюртенберг, в результате здесь появились Малолютеранская улица, Лютеранская улица (нынешняя – Волоха), переулок, на котором мы сейчас находимся, носил название Лютеранский (сейчас – Северный).

Сейчас переулок заканчивается глухим забором. Но еще до середины 70-х, пока не проложили новую улицу Клары Цеткин, он шел дальше до забора швейной фабрики и там выходил на улицу Розы Люксембург, бывшую Матвеевскую.

Почему пришлось пробивать новую улицу? Дело в том, что когда Либаво-Роменская и Московско-Бресткая дороги прошли через Минск, они разрезали город на несколько частей, и попасть из одной в другую стало сложно, поэтому был построен бетонный мост с Московской на улицу Чкалова. Здесь же были колоссальные пробки на переезде по улице Карла Либкнехта, и поэтому проложили новую магистраль.

Северный переулок – уникальный для Минска архитектурный памятник деревянного зодчества начала XX века. Железнодорожники в те времена были рабочей аристократией, поэтому дома были хорошие, добротные, с резными ставнями и наличниками. Планировалось создать здесь музей архитектуры под открытым небом, но в эти планы внесло коррективы строительство рядом станции метро.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Была другая идея: перевести некоторые дома в музей белорусской архитектуры в Строчицы. Может быть, еще не поздно что-то сделать, чтобы Северный переулок остался в таком статусе. Многие минчане будут за это благодарны.

Дореволюционная Плещанка была тем, что в наши дни называют спальным районом, только вместо многоэтажек – море деревянных маленьких домиков. На все предместье – один небольшой кирпичный завод, который был расположен в районе Матвеевской улицы (ныне – Розы Люксембург). В советское время ситуация изменилась и кусочек улицы Карла Либкнехта (от Клары Цеткин до железной дороги) стал своего рода промзоной.

Полвека назад это место проклинали все водители Минска. Тогда, до строительства магистрали, которая сегодня называется проспектом Дзержинского, было еще далеко, и единственным путем, соединяющим центр города и район Карла Либкнехта и Розы Люксембург, был этот переезд.

Сегодня здесь часто ходят электрички. Но во времена Советского Союза здесь было много поездов, которые ходили во все прибалтийские республики. Переезд открывался ненадолго, образовывались нереальные для Минска пробки. 23-й автобус, который проходил здесь в те времена, жутко выбивался из графика.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Помню мой личный рекорд. Я однажды в машине здесь просидел 40 минут. В 1975 году проложили проспект Дзержинского, этот переезд стал переходом. Несколько лет назад, когда появилась городская скоростная электричка, его огородили забором. Сохранились кадры того, как переезд выглядел почти 60 лет назад. Они сохранились в фильме «Мы живем в Минске», который был снят в 1958 году. И именно по этому переходу идут две молодые журналистки. Они идут выполнять редакционное задание – рассказать о Матвеевском переулке.

За переходом мы оказываемся в том месте, где еще несколько лет назад были живы Матвеевская улица и Матвеевский переулок. Тогда, в 20-е годы, Матвеевскую улицу переименовали в честь немецкой революционерки, старое название перешло на небольшую улочку, которая шла параллельно улице Розы Люксембург, затем поворачивала и вливалась в нее в районе современной Хмелевского.

Именно сюда в фильме пришли две молодые журналистки с заданием – описать судьбы людей, которые жили здесь до революции.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

И закадровый голос говорит, что вскоре эти дома исчезнут и здесь появятся новые дома. Фильм 1958 года. Снесли эти дома только в 2011-13 годах, переулок простоял еще очень долго. В достаточно близкой перспективе здесь пройдет городское кольцо, трасса которого проляжет от улицы Карла Либкнехта и соединится с улице Толстого.

Угол улиц Куприянова и Карла Либкнехта – последняя точка маршрута Плещанка. Здешний сквер называется Лютеранским, он построен на месте старого немецкого лютеранского кладбища, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

До того, как в 1846 году в центре города, на Захарьевской улице, была построена новая кирха, здесь находилась церковь Святого Николая. С тех пор тут уже выросли высокие деревья, поставили лавочки, а для детей обустроили площадку.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

И вот, что пишет о нем Шпилевский: «Это кладбище очень хорошо устроено и, скорее, похоже на густой сад или лес, чем на кладбище. Обнесено окопом и рвом и засажено фруктовыми деревьями. Многие из горожан ходят сюда гулять и собирать грибы». Еще в конце 70-х годов я это кладбище застал. Тогда оно было очень густо засажено деревьями, памятников практически не было видно. Это была, по сути, граница Минска, за ней уже начинались поля, хутора. И здесь кончалась Плещанка, и здесь кончается наш рассказ о ней.