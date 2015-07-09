Из-за архитектурно-эстетического облика здания минчанам запрещают стеклить балконы

Правду говорят: хорошие сосед тот, который улыбается вам из-за ограды, но не пытается перелезть. История началась банально: чтобы насолить соседке этажом ниже, мужчина написал жалобу в местный ЖЭС, что та сделала незаконную перепланировку лоджии. Женщина, пытаясь защититься, не растерялась — она такая не одна. Коммунальщики, без устали следующие букве закона, призвали к ответу весь дом.

Алексей Смирнов:

В нашем доме необычный фасад здания: на некоторых этажах отсутствуют потолочные перекрытия в лоджиях. Получаются так называемые пролеты. Они расположены в шахматном порядке на 3,5,7 и 9 этажах. Такой фасад здания очень популярен у нас в районе — Ленинский район, микрорайон Серебрянка.

Трудно сказать, чем руководствовались проектировщики в 70-х годах, но хозяевам квартир под пробелами вместо лоджий не позавидуешь: и звукоизоляция ниже, чем в квартирах с застекленными лоджиями, и мусор летит с верхних этажей, гнездятся птицы, а зимой засыпает снегом. Жильцы дома 166 по проспекту Рокоссовского, что в Минске, еще 20 лет назад нашли выход — отстроили крышу и застеклили лоджии.

Алексей Смирнов:

14-го мы получили от ЖРЭО Ленинского района извещение о том, что раз у нас все не согласовано, значит, мы должны все демонтировать. Несмотря на то, что эти крыши и остекления сделаны очень надежно и есть техническое заключение о безопасности эксплуатации этих конструкций. Несмотря на то, что закон позволяет нам это согласовать, администрация не идет нам навстречу.

С 2014 года вопрос о переустройстве и перепланировке регулируется постановлением Совета министров Республики Беларусь №3184.

Согласно этому постановлению, перепланировка — это изменение планировочных решений помещений, а переустройство — изменение инженерных систем. Застекление же балконов, а именно об этом идет речь в нашем сюжете, согласно закону, ни переустройством, ни перепланировкой не являются, а значит, получать разрешение на проведение такого вида работ не требуется.

Сергей Карплюк, юрист:

В нормах этого постановления не сказано о необходимости как вручать какое-то разрешение, так и получать какие-то технические заключение. На сегодняшний день говорится о том, что работы должны выполняться в соответствии с утвержденными видами, которые утверждают структурные подразделения администрации. Я так понимаю, это Управление архитектуры и строительства.

Чиновники вопрос вертикального остекления отодвинули в сторону. Здесь все четко и ясно. Совет министров сказал: можно. Но сдаваться ни коммунальщики, ни архитекторы, видимо, не намерены.

Первый довод — кровля балкона. Ведь в постановлении ничего не сказано, а значит, делать нельзя.

Андрей Бондаренко, заместитель начальника Управления архитектуры и строительства Ленинского района Минска:

Есть элементы фасадов, когда у нас отсутствуют верхняя часть балкона, скажем, кровля, к которой монтируется остекление вертикальное. В данном случае эту кровлю или конструкцию можно отнести к иным конструкциям, для установки которых требуется согласование местных органов архитектуры. По постановлению.

В законе не сказано, что есть категория балконов, не подлежащих остеклению.

Например, балконы располагающиеся на последних этажах, также не имеют кровлю, однако остеклять такие лоджии не запрещено. Поэтому в бой с жильцами чиновники пустили довод следующий:

Андрей Бондаренко, заместитель начальника Управления архитектуры и строительства Ленинского района Минска:

Если они к нам обратятся, предоставят документы, и там будет балкон однозначно выходить на проспект Рокоссовского, будет дано поручение разобрать. Или ждать капитального ремонта. И уже в отношении тех элементов, скажем, которые должны быть установлены, единым проектом предусматривать и делать для всех одинаково.

Понятно, что каждый человек хочет свой быть обустроить как можно лучше, но есть общие правила содержания жилых домов.

Беспокойство чиновников понять можно. Ведь если внезапным порывом ветра самовольно установленную кровлю сорвет и, не дай бог, пострадают люди, то отвечать будут они.

Алексей Смирнов:

Оказывается, нам они отказали потому, что мы якобы испортили архитектурно-эстетический облик здания. Эстетикой, в общем-то, и не пахнет. Посмотрите на швы, на стыки: замазано то белой, то черной мастикой, лет 10 назад ЖЭС выкрасил пролеты в розовый цвет.

Если вы решили остеклить балкон или заменить окна, согласия каких-либо инстанций вам не требуется, но поставить окна цвета и вида «какой я захочу» все равно не получится.

Такие работы выполняются по макетам, утвержденным администрацией соответствующих районов. Виды этих остеклений должны располагаться в доступных местах или на сайте администрации района.

Сергей Карплюк, юрист:

Нужно обратиться к макету или так называемому виду остекления этого дома, если оно существует. Если этого макета не существует, то говорить о том, что остекление не соответствует этому макету, как-то преждевременно. Если не существует этого вида, утвержденного администрацией района, значит индивидуально обращаться в отдел архитектуры или в администрацию района и уточнять, предполагается ли вид остеклений по этому дому.

Другое дело, если вы решили установить спутниковую тарелку или внешний кондиционер. В таких случаях действительно вам необходимо получить согласование в местных исполнительных органах. Сегодня эта процедура бесплатная.

Архитекторы уверяют, что в Минске много самовольных конструкций, которые однажды будут либо узаконены, либо демонтированы. Сейчас дело находится на рассмотрении в прокуратуре Ленинского района. Но мы рекомендуем жильцам обратиться в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Именно оно уполномочено давать разъяснение двузначных трактовок далекого от четкого понимания постановление №3184.