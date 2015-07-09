Продавец отказывается возвращать деньги за бракованную пару обуви или менять ее на качественную

Елена Леонович уверена, что ее «обули» по полной программе.

Елена Леонович:

1 июня в магазине мною были приобретены босоножки спортивного класса. Стоили они 930 тыс. На следующий день я обула их на работу и оторвалась шлеечка на одной из ног. Мы поехали в магазин, ремонтировать их не хотели, просто попросили поменять их на более качественную пару.

Елена была уверена, что продавец взял босоножки на экспертизу. И наивно полагала, что визит в магазин закончится новой парой обуви. Увы, женщину ожидал сюрприз: в магазине Елене вернули прежние босоножки. Правда, уже отремонтированные. А ремонт был такой, что хотелось плакать.

Валерия Абрамович:

Когда мы пришли забирать босоножки, мы написали жалобу, так как мы не давали согласия на ремонт босоножек. Мне через пару дней прислали ответ: то, что это механическое повреждение во время носки и что нам этот товар менять не будут.

Ответ ожидаемый. В 90% продавец пытается возложить на покупателя. Вопрос в ином: если Елена сама повредила обувь, то почему продавец провел бесплатный ремонт, тем более без ведома покупателя? Наша героиня человек неконфликтный и на этот вопрос решила закрыть глаза. В конечном итоге Елена, забрав босоножки, отправилась домой.

Елена Леонович:

На следующий день после носки оторвалась вторая шлеечка, но уже на другой ноге. Мы набрали все же товароведа, позвонили, но нам было отказано в обмене обуви и возврате денег.

Вместе со второй шлейкой лопнуло у Елены и терпение, и она отправилась к специалисту по товароведческой экспертизе.

Геннадий Богдан, досудебный эксперт:

Здесь имеется производственный дефект скрытого характера. Разрыв произошел из-за низкого качества материала и отсутствия прокладочного материала внутри этого ремешка (он просто не выдержит долговременной носки). Также имеются дефекты по оклейке ремешков, то есть некачественное клеевое соединение деталей.

Маловероятно, что продавец об этом не знал. Если только речь не идет о шальном заработке браке. Схема проста: купить подешевле, продать подороже. Умные продавцы, зная особенности своего товара, обычно послушно отдают деньги. Неумные и жадные доводят дело до экспертизы, как и в нашем случае. Елене уже имеет на руках заключение эксперта о том, что ей были проданы босоножки с дефектом производственного характера.

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

В нашей случае по заключению специалиста в досудебном порядке обувь признана имеющей производственный дефект. В этом случае потребитель получает на руки письменное заключение, делает ксерокопию и обращается с письменной претензией к продавцу, где требует вернуть стоимость некачественной обуви и стоимость заключения экспертизы.