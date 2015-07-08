День семьи, любви и верности отмечают 8 июля в Беларуси

Новости Беларуси. Православные 8 июля отмечают День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти Петра и Февронии. Святые считаются покровителями семейного очага. В этот день многие пары стараются заключить брак, а в храмах проходят праздничные богослужения.

Каждое утро большая семья священника Александра Свистуна собирается вместе за обеденным столом. Вместе обсуждают планы на предстоящий день, делятся своими радостями и обязательно вместе решают возникающие проблемы — это главный принцип христианской семьи, считают супруги.

Анастасия Свистун, супруга священника:

С каждым ребёнком индивидуально и сообща стараемся приобщать к христианству и православию. Прививать, конечно, добрые человеческие качества.

Самое любимое занятие детей — совместное времяпрепровождение, когда рядом родители.

Александр Свистун, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи (деревня Лунно):

Дети наши, как и все дети, любят любые сказки, литературу, определённую для их возраста, но и любят отдельно Библию, поговорить о Боге. Господь создал видимый мир и невидимый. И любят, конечно же, молиться.

Церковь в жизни семьи Свистун занимает особое место. И это не удивительно, отец уже 10 лет является настоятелем храма, а мама преподаёт в воскресной школе. Все ребята практически с рождения посещают службы. День Петра и Февронии, покровителей семейного очага, признаются супруги, их семейный праздник. История Святых связана с Муромом, когда местный князь женился на простой девушке. Супруги дружно и счастливо дожили до глубокой старости. Ценности, которые проповедовали святые, для семьи священника главный ориентир. Хотя отец Александр всё-таки признаётся, что в воспитании своих детей хотел бы принимать большее участие.

Александр Свистун, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи (деревня Лунно):

Матушка Анастасия является проводником этих ценностей. Она больше уделяет внимания семье. Уделяю и я насколько это возможно, поскольку много времени приходится уделять для прихода.

На вопрос, считает ли отец Александр свою семью большой, священник признается: да, не маленькая. И не исключает, что она может стать еще больше. Демографическую политику государства, добавляет шутя, планирует поддерживать. Ведь это еще один принцип христианской семьи.

Анастасия Свистун, супруга священника:

Детей, конечно, не планируют в христианской православной семье. Сколько даст Господь.