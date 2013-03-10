«Минский областной институт развития образования» создает для педагогов условия не только для работы, но и для оздоровления

Новости Минской области. «Учиться у всех и всему» - девиз, который помогает жить и работать сегодняшней героине программы «Центральный регион» на СТВ. Пожалуй, иного кредо не могло быть у ректора ГУО «Минский областной институт развития образования», кандидата педагогических наук, доцента Светланы Ситниковой.

То, что институтом руководит представительница прекрасного пола, можно увидеть уже в холле. Чувствуется хозяйских женский взгляд на бытовые вопросы - все обустроено уютно, по-домашнему. Светлана Владимировна старается создавать для своих коллег максимально комфортную обстановку.

В институте рады всем. Время с пользой здесь проводят не только взрослые, но и дети. Самым юным слушателям едва ли исполнилось 2 года. Даже для них здесь создают условия для развития. Светлана Владимировна и сама имеет хороший опыт работы с такими малышами. В начале своей карьеры она работала воспитателем в детском саду.

Как руководителя Светлану Ситникову, волнуют не только вопросы повышения профессионального мастерства педагогов, но и их здоровье. Прямо в институте есть профилакторий. Сельские учителя могут во время повышения квалификации пройти еще и оздоровление. В институте не только сохранили базу профилактория, но и закупили современное оборудование.

О работе и отдыхе в «Минском областном институте развития образования» рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.