Прямой эфир

Могилевские школьники 8 Марта подарили своим мамам цветы, которые растили сами несколько месяцев

08 марта 2013 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилевские школьники решили поздравить своих мам с праздником не только оригинальными открытками, но и цветами, которые вырастили сами. Несколько месяцев ученики 34 школы изучали особенности выращивания растений. При этом активно общались в Интернете со сверстниками со всего мира на эту тему. Так что свой вклад в подарок белорусским мамам внесли также дети из Италии, Китая, Израиля, Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие совместные проекты, по мнению специалистов, позволяют детям не только развивать таланты, но и изучать иностранные языки.

Дима Антух, ученик 7 класса школы № 34 Могилева:
Мы находили в Интернете разные технологии, по которым мы выращивали эти растения. Вместе с малышами выращивали, они активно помогали.
Мы участвовали с Тайванем, у них потеплее, и их цветы, наверное, будут красивее. Мы старались и надеемся, что наши цветы будут не хуже.

# общество # 8 Марта

Другие новости рубрики

Все новости
На крупнейшем сталелитейном предприятии Беларуси наравне с мужчинами трудятся и женщины
08 марта 2013 16:17

На крупнейшем сталелитейном предприятии Беларуси наравне с мужчинами трудятся и женщины

Женщины составляют более половины экономически активного населения Беларуси
08 марта 2013 13:21

Женщины составляют более половины экономически активного населения Беларуси

На Минщине в подразделениях МЧС работают около 200 женщин
07 марта 2013 19:49

На Минщине в подразделениях МЧС работают около 200 женщин