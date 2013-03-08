Могилевские школьники 8 Марта подарили своим мамам цветы, которые растили сами несколько месяцев

Новости Беларуси. Могилевские школьники решили поздравить своих мам с праздником не только оригинальными открытками, но и цветами, которые вырастили сами. Несколько месяцев ученики 34 школы изучали особенности выращивания растений. При этом активно общались в Интернете со сверстниками со всего мира на эту тему. Так что свой вклад в подарок белорусским мамам внесли также дети из Италии, Китая, Израиля, Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие совместные проекты, по мнению специалистов, позволяют детям не только развивать таланты, но и изучать иностранные языки.

Дима Антух, ученик 7 класса школы № 34 Могилева:

Мы находили в Интернете разные технологии, по которым мы выращивали эти растения. Вместе с малышами выращивали, они активно помогали.

Мы участвовали с Тайванем, у них потеплее, и их цветы, наверное, будут красивее. Мы старались и надеемся, что наши цветы будут не хуже.