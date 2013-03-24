Дмитрий Рябов рассказал всю правду о «Хавере» и о том, когда же придет весна

О погоде и непогоде ведущему программы «Неделя» на СТВ рассказал главный метеоролог страны Дмитрий Рябов.

Вчера был Всемирный день метеоролога. Поздравляю вас и ваших коллег. Праздник, конечно, весенний, но вот именно здесь хочется задать вопрос, который висит в этом морозном мартовском воздухе: когда же весна настанет?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Уже скоро. Уже осталось совсем чуть-чуть. Но немножко еще поморозит. Вот начиная с пятницы в атмосфере произойдет перезагрузка, северные ветра поменяются на юго-западные. И уже начиная с юго-западных районов на нашу территорию начнет поступать более теплый воздух и морозы ослабнут. Уже в выходные дни, особенно в воскресенье, температура воздуха ночью будет от 0 до -6ºС, по северу до -8ºС, -10ºС. А днем уже будет от 0 до +5ºС, а в юго-западных районах до +6ºС, +8ºС. И постепенно, не быстро, но медленно и уверенно, весна все будет брать в свои руки. Единственное, что может быть минус на выходных в связи с тем, что будет пасмурная, сырая, ветреная погода. И будут осадки - мокрый снег переходящий в дождь. А сам процесс уже необратим. Я понимаю, что все в этом году уже устали от зимы - 4 месяца фактически. Как говорятся в народе, три месяца перезимуй, четвертый получи бесплатно! Вот так получилось в этом году.

Ураган «Хавер», с которым мы столкнулись на прошлой наделе, это аномалия? Или, может быть, это естественные процессы, с которыми нам придется столкнуться в будущем?

Дмитрий Рябов:

Знаете, это была аномалия. Для большинства наших регионов март еще зимний месяц. И снег, ветер, метель - в этом ничего такого нет. Но здесь смысл был в том, что был комплекс опасных явлений погоды. То есть все явления, которые только есть зимой, все ударило сразу и целиком - были очень сильные снегопады, сильные метели, порывистый ветер, снежные заносы, по юго-востоку страны (Гомельская и Могилевская области) были сильные ливни, потом мокрый снег, сильная гололедица. И вот это все сыграло ощутимую роль.

Сейчас Украину заметает. Киев парализован. Вот этот циклон отразиться на нас? Нас затронет?

Дмитрий Рябов:

Можно сказать, нам повезло, что она так далеко был от нас. Он шел через Украину на Россию. У нас он затронул Гомельскую и Могилевскую области, там где усиливался ветер и были сильные снегопады. На практически он уже ушел на Россию и нашей стране это уже не грозит.