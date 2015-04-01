Микрорайон Уручье в Минске: почему он так называется, где была железная дорога и чем примечателен музей камней

Один из самых красивых и больших микрорайонов Минска, наполненный не только разнообразной архитектурой от панелек до башен-близнецов и краснокирпичных домов, но и богато наряженный зеленью.

Сегодня трудно представить, что комфортный жилой район Уручье еще до начала 80-х годов прошлого века был деревней и представлял собой холмистую заболоченную местность.

Местечко Уручье известно еще с начала XVIII века. Оно принадлежало первоначально Доминику Радзивиллу, однако после его смерти за долги имение было продано роду Ваньковичей, которые владели им до 1917 года. После революции деревня была отнесена к Слепянскому сельсовету, с 1959 года – к Зеленолугскому, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В городскую черту поселок был включен в 1978 году, после чего просуществовал недолго. В 80-е началась активная застройка жилого района Минска.

Название «Уручье» связано с нахождением населенного пункта вблизи водного источника. На западной окраине бывшей деревни когда-то брала исток река Слепня, приток Свислочи. Там же находилось труднопроходимое болото, весной оно превращалось в обширное озеро.

На карте Минской губернии 1800 года владение Доминика Радзивилла именуется «Улучья». Здесь противоречий нет: «улучье» с древнерусского – изгиб реки.

Максим Лунев, ученик СШ № 203 г. Минска:

К сожалению, в Уручье осталось мало вещей, которые могли бы напомнить о ее прежней жизни. На выходе из метро «Уручье» на возвышенности располагается старое кладбище. Кладбище на данный момент уже закрыто и разрешены только подхоранивания родственников.

Из города в Уручье когда-то можно было попасть по Староборисовскому тракту. Сейчас на его месте проходит главная магистраль города – проспект Независимости.

Мало кто знает, что в Уручье была железная дорога. На довоенных картах она проходила от станции «Озерище» через лесной массив мимо деревень Уручье и Копище в деревню Подболотье.

Именно по Уручью у туристов, въезжающих в город по Московскому шоссе и из аэропорта «Минск-2», складывается первое впечатление о Минске. А ведь всего лет 30 назад здесь, в районе современной станции метро «Уручье», стоял въездной знак в столицу, окруженный полями и деревенскими домами. Хорошая иллюстрация того, как быстро меняется город.

Максим Лунев, ученик СШ № 203 г. Минска:

В советское время планировалось создание торжественного ансамбля, так как Уручье было своеобразным въездом в город. К сожалению, реализовать проект ансамбля не удалось, и зарезервированную территорию под них уже позже в начале 2000-х годов застроили домами. Однако, несмотря на это, въезд получился достаточно торжественным.

Строительство первых домов в микрорайоне Уручье-1 началось в 1984 году. Сегодня застройка представлена в основном 9-этажными панельками. Однако уже в 90-х стали появляться дома по индивидуальным проектам, которые разнообразили картину района. И сегодня это достаточно широкий спектр современной жилой архитектуры Беларуси 90-2000-х годов.

Дошкольные учреждения размещены во дворах, школы выходят на основные районные магистрали, торгово-бытовые учреждения запроектированы около важнейших перекрестков.

Высотные акценты редки. Лишь в начале 90-х на улице Шугаева построили три 21-этажные монолитные башни-близнецы по проекту архитектора Фридмана.

Максим Лунев, ученик СШ № 203 г. Минска:

Сейчас мы с вами находимся на улице Ложинской. В наше время это достаточно облагороженное место. Однако еще до 80-х годов пройти без резиновых сапог, и даже в них, было проблематично, потому что улица не была заасфальтирована, она являлась главной артерией деревни Уручье. Пройдя чуть дальше, мы с вами можем найти места, где стояли дома в деревне Уручье. К сожалению, о них сейчас напоминают только отдельно стоящие деревья.

Музей камней – достопримечательность не только Уручья, но и культурное наследие всей Беларуси.

В начале 70-х на этом месте планировали строительство крупного научного центра. Это должен был быть полуавтономный город, здесь хотели сделать своеобразную площадь науки. Однако задумку не реализовали и в 1984 году начали создавать уникальный на постсоветском пространстве музей валунов. Со всей территории Беларуси сюда, в Уручье, свозили десятки крупных и средних камней.

Максим Лунев, ученик СШ № 203 г. Минска:

Сам парк, если посмотреть сверху, представляет собой карту Беларуси. Районные центры обозначены посадками растений, в частности соснами. Также сохранен рельеф, реки и озера.

За моей спиной находится несколько возвышенностей. Они обозначают центральные регионы, соответственно, Минск, гору Дзержинскую (самую высокую точку в Беларуси) и гору Маяк.

В уникальной галерее валунов немало священных камней. К примеру, камень Льва Сапеги или камень-дед, который привезли в парк с одного из капищ Минщины. Он находился на улице Лодочной в районе Свислочи.

Молодой и зеленый. Несмотря на то, что микрорайон строился фактически в чистом поле, о его экологии позаботились заранее. За 30-40 лет деревья выросли, и сейчас Уручье напоминает настоящий оазис посреди каменных джунглей панельных районов.

Так, живописный парк Уручье – излюбленное место отдыха жителей.

Максим Лунев, ученик СШ № 203 г. Минска:

Я живу в Уручье с самого рождения, я очень люблю этот район за его зелень, уют и комфорт. Район менялся, сейчас он очень активно застраивается, меняется его вид. Но, я думаю, в будущем он также останется комфортным для проживания горожан.

Таков портрет Уручья от талантливого 10-классника 203-й столичной школы Максима Лунева. Юноша хочет связать свою дальнейшую судьбу с туризмом и уже подготовил немало интересных экскурсий по истории города.