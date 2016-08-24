Милиция, спасатели и медики рассказали, как будут обеспечивать безопасность на выборах

Новости Беларуси. Избирательная кампания выходит на финишную прямую. До главного электорального события года остается чуть больше двух недель. Сейчас в самом разгаре агитация кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часы как символ движения. О том, что на них все меньше времени до выборов, напоминали жителям Гродно. Такой подарок дарили всем прохожим. Словно напоминая: 11 сентября белорусов ждут на избирательных участках.

Зоя Урбаш, 1-ый секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ»:

Часы – это символ движения, символ времени. Галочка – это символ выбора, именно поэтому она в цветах нашего флага Республики Беларусь.

В Гродненской области в самом разгаре и процесс печати рекламной продукции. 26 августа на участках для голосования появятся плакаты с кандидатами в депутаты, с этого же времени информационные листки начнут разносить по квартирам. Свою гражданскую позицию сегодня высказывала и молодежь Витебщины. Там прошел «открытый диалог». Это дискуссионная площадка для всех поколений.

Татьяна Лазуркина, член окружной комиссии по Витебскому-Чкаловскому избирательному округу № 18:

Наша молодежь активно участвует в выборах. Это и члены участковых комиссий, это и наблюдатели. И очень хорошо, что проводятся такие открытые диалоги, которые дают нашей молодежи возможность быть услышанными.

Безопасность во время выборов обеспечат милиция и спасатели. И те, и другие перейдут в усиленный режим работы. На каждом участке для голосования будет дежурить милиционер. Но уже сейчас правоохранители готовятся. Все помещения, куда придут избиратели, проверяют.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Органы в полном объеме готовы к выполнению поставленных задач, обеспечению правопорядка и поддержанию безопасности в республике. И в случае необходимости отреагирует на любые осложнения.

Возможность проголосовать по традиции предоставят и тем, кто по объективным причинам не сможет в этот день попасть на избирательные участки. К пожилым придут домой, избирательные урны разместят и в больницах.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы эти избирательные участки готовим по тем же требованиям, как и обычные избирательные участки для наших граждан. Все участки обязательно будут связна со станциями, отделениями скорой медицинской помощи.

В МЧС же заявляют, что с председателями избирательных комиссий и работниками объектов, где находятся участки для голосования, провели специальные занятия. Им рассказали об эвакуации при ЧП. Впрочем, это делается для того, чтобы самих чрезвычайных ситуаций на выборах не случилось.

Людям, которые в День выборов будут работать на избирательных участках – сотрудники МЧС рассказывали, как вести себя в случае непредвиденных ситуаций. Сами спасатели тоже будут там дежурить. Что называется, на всякий пожарный. Впрочем, такие меры принимают для того, чтобы этого самого случая не произошло.