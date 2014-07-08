Вступительная кампания-2014 в Беларуси: 8 июля начался прием документов в вузы

Новости Беларуси. Вступительная кампания набирает обороты. В белорусских вузах стартовал прием документов. В 2014 году сроки сокращены.

Абитуриенты, которые намерены побороться за бюджетные места, должны определиться со специальностью по 12 июля. Платникам, поступающим в силовые и творческие вузы, дается на две недели больше.

К тому же вузы объединены в один поток и все желающие стать студентами подают документы одновременно. Для сельских и городских абитуриентов в 2014 году также нет отдельного конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно новшество – документы в вузы и ссузы теперь могут подавать доверенные лица.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

В первую очередь можно сказать о специальностях сельскохозяйственного, педагогического профиля, где увеличена возможность для целевого набора по этим специальностям. При поступлении на специальности спортивного профиля расширен перечень лиц, то есть победители республиканских соревнований по олимпийским видам спорта будут иметь преимущество.

Станислав Тимашков, абитуриент:

Я собираюсь поступать на переводческий факультет, потому что я считаю, что он дает самое глубокое знание языка. Я поступаю с французским языком. Пришел в первый день, потому что чувство страха присутствовало в том плане, что я не успею подать документы на бюджетную форму обучения.