Минских контролёров снабдили видеорегистраторами, которые регистрируют всё происходящее в общественном транспорте

Рабочий день контролёров пассажирского транспорта Аллы Беловешкиной и Светланы Суши начинается в 6:30 утра или в 17:30. К этому времени ревизоры уже получают ряд задний на весь рабочий день и выходят на маршрут. За смену эти женщины проверят порядка 60-70 автобусов и троллейбусов. С небольшой вероятностью поймают несколько «зайцев». И так каждый день.

Работа контролёра общественного транспорта и опасна, и трудна. Многие пассажиры (в особенности безбилетники) не любят ревизоров и всячески это демонстрируют. Поэтому, в первую очередь, контролёр должен обладать высокой стрессоустойчивостью.

Светлана Суша работает контролёром пассажирского транспорта уже 20 лет. За это время ей пришлось повидать всякое.

На какие только не идут ухищрения безбилетники, чтобы избежать заслуженного наказания! Убегают не только через дверь, но и люки, плачут, что нет денег, предъявляют поддельные документы. Задача контролёра: быть непреклонным и заставить «зайца» заплатить штраф. Однако из всех правил есть исключения.

Но на поблажки лучше не полагаться. Ревизоры имеют право задержать безбилетника до приезда милиции. Согласитесь: в этом приятного мало.

Последнее нововведение: столичных контролёров снабдили видеорегистраторами, которые регистрируют всё происходящее в общественном транспорте.