Восемь новых рабочих специальностей: в Минске обучат слесарей-сборщиков бытовой техники, машинистов крана и других

Новости Беларуси. 8 новых рабочих специальностей откроют в 2016 году в колледжах и лицеях Минска. В частности, абитуриентам предложат подготовку по профессиям слесарь-сборщик бытовой техники, монтажник строительных конструкций, машинист крана и ряда других. Набор на специальности пройдет уже в августе.

К слову, ежегодно 90% выпускников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования трудоустраиваются в соответствии с полученной квалификацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.