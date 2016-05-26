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Восемь новых рабочих специальностей: в Минске обучат слесарей-сборщиков бытовой техники, машинистов крана и других

26 мая 2016 08:16
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Новости Беларуси. 8 новых рабочих специальностей откроют в 2016 году в колледжах и лицеях Минска. В частности, абитуриентам предложат подготовку по профессиям слесарь-сборщик бытовой техники, монтажник строительных конструкций, машинист крана и ряда других. Набор на специальности пройдет уже в августе.

К слову, ежегодно 90% выпускников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования трудоустраиваются в соответствии с полученной квалификацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси

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