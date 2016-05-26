«По зову души»: егерь Владимир Чарыков о тонкостях своей профессии

Егерь Владимир верен своему делу уже 10 лет. А вот охотничий стаж его – 30 с лишним. Потому есть, что рассказать о трудовых буднях.

Свой участок, протяженность которого составляет десятки гектаров, Владимир знает, как пять пальцев. Рабочие дни, а то и ночи, проходят с разными оттенками красок.

Ещё в обязанности охотника-профессионала входит подкормка животных, собственная организация охоты на них. Никто иной, как егерь, знает, что любят обитатели леса. Весной, летом и осенью добычу заманивают солью. Кладут её в специальных местах, а после – отправляются на вышку.

В такую профессию пойдёшь разве что по зову души. Как и пришёл наш герой. Изо дня в день он пропадает в лесу в самой его глуши, стараясь оберегать, обустраивать и всячески лелеять то богатство, которое ему доверено.