В Беларуси продлевается срок действия программы семейного капитала. Такая поддержка сохраняется на ближайшие 5 лет – до 2029 года. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ расширяет возможности использования средств господдержки для улучшения жилищных условий. Например, у граждан появится право досрочно воспользоваться семейным капиталом при строительстве, даже в случае отсутствия направления от местных органов власти. В общей площади жилья, находящегося в собственности семьи, не будут учитываться помещения, не соответствующие санитарным и техническим требованиям. Также многодетные семьи смогут досрочно воспользоваться капиталом, чтобы погасить кредиты на возведение, реконструкцию, приобретение жилых помещений или их долей.

Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Если семья получила кредит на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, а затем рефинансировала кредит, получила новый кредит на других условиях для погашения первого кредита, то средствами семейного капитала можно будет оплатить данный кредит.