В Беларуси продлевается срок действия программы семейного капитала. Такая поддержка сохраняется на ближайшие 5 лет – до 2029 года. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси продлевается срок действия программы семейного капитала. Такая поддержка сохраняется на ближайшие 5 лет – до 2029 года. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ расширяет возможности использования средств господдержки для улучшения жилищных условий. Например, у граждан появится право досрочно воспользоваться семейным капиталом при строительстве, даже в случае отсутствия направления от местных органов власти.
В общей площади жилья, находящегося в собственности семьи, не будут учитываться помещения, не соответствующие санитарным и техническим требованиям. Также многодетные семьи смогут досрочно воспользоваться капиталом, чтобы погасить кредиты на возведение, реконструкцию, приобретение жилых помещений или их долей.
Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Если семья получила кредит на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, а затем рефинансировала кредит, получила новый кредит на других условиях для погашения первого кредита, то средствами семейного капитала можно будет оплатить данный кредит.
Впервые в указе закрепляются права детей на жилплощадь, которая была построена или приобретена с использованием госпособия. Что касается других новаций, появится возможность оплачивать обучение за счет средств семейного капитала не только за текущий и предыдущий, но и следующий учебный год. Также расширился перечень средств для социальной реабилитации инвалидов, которые можно приобрести.
Еще одно новшество – назначение семейного капитала иностранцам. На поддержку государства смогут рассчитывать многодетные семьи, постоянно проживающие на территории нашей страны, при приобретении ими гражданства не позднее одного года со дня рождения или усыновления третьего и последующего детей.